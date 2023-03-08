聲夢女團XiX致敬張國榮　獲邀翻唱金曲萬分榮幸

《聲夢傳奇2》的女子組合XiX參與《REMEMBERING Leslie》企劃向已故巨星張國榮（哥哥）致敬，她們直言有份成為一分子感到萬分榮幸及激動，望藉住演出發揮哥哥對樂迷的影響力：「都有啲緊張，因為佢對香港樂壇實在有太大貢獻，哥哥嘅演繹實在太完美，難免有唔少壓力同擔心，事前準備需要做得充足妥當。」

XiX重新演繹《Miss you much》，成員Kiele，Vici和Aster填上Rap 詞、錄音經驗尚淺的XiX，各人異口同聲表示要大大感謝監製郭偉亮（Eric）的幫忙，事先讓她們逐一試不同的咪，找到最適合的才開始錄音。在剛開始錄音時，Eric又為她們打了一支強心針謂：「要開心和享受先會有力量傳達歌曲嘅訊息」，並悉心教導XiX咬字發音，以及運用自己的聲線去表達每一部分的情感，難怪XiX大讚Eric是一個「暖男監製」。

至於編曲上有新的groove元素，加上XiX的Kiele，Vici和Aster填上Rap詞，為新版《Miss you much》增添了活力的感覺，而且為了拍攝MV而特地排舞，在MV中由開首跳到尾段，不論聲音抑或畫面上令人眼前一亮！雖然XiX年紀尚輕，因為家人的緣故早已接觸前輩的作品，在她們眼中：「哥哥親切友善，非常靚仔，天生有一種瀟灑嘅感覺，而且擁有十足嘅舞台魅力。父母喺我哋小時候都經常播哥哥啲歌曲，仲有一齊睇睇佢嘅電影，所以留下咗好深刻嘅印象。」同時又指哥哥在舞台上散發出難以形容的光芒，聲音和咬字充滿感情，是一個懂得說故事的人，尤其是做事認真、對自己追求完美，十分值得她們學習。