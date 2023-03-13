奧斯卡影后之路︱楊紫瓊點解多謝香港？光明會加持得啖笑

楊紫瓊封奧斯卡影后，擊敗的人正是神級影后姬蒂班查，含金量極高，為華人創造歷史。早前她在美國演員工會獎奪最佳女演員，她當場做了一個奇怪的三角手勢，引起軒然大波，有指她是神秘組織光明會成員，但這些都是花生一碟，今次她得獎，華人老外齊歡呼，絕對實至名歸。

楊紫瓊於1962年8月6日出世，出生在馬來西亞霹靂州怡保市。選美出身的她在香港和歐美影壇發展。她是馬來西亞首名被冊封拿督封銜的藝術家，也是首名被冊封丹斯里封銜的華裔藝人。

楊紫瓊生於一個富裕家庭，從小受到良好教育，15歲時到英國主修芭蕾舞，擁有英國皇家舞蹈學院戲劇舞蹈專業學士學位。17歲時因疏於熱身練習，擔心被老師責備，又強行苦練舞蹈時導致脊椎受傷，不得不終止舞蹈生涯。1983年，楊紫瓊在媽媽的鼓勵參加「馬來西亞小姐」選美競賽並奪得冠軍寶座，她也代表馬來西亞出征世界小姐。同年，她在澳洲墨爾本當選為「Moomba小姐」。1984年，楊紫瓊獲邀到香港演出與周潤發拍廣告片，自此便與香港影圈結下不解緣，並以《皇家師姐》一片成名，成為香港頭號女打星，後以藝名 Michelle Yeoh活躍於演藝界，於香港拍攝了她首部電影《貓頭鷹與小飛象》。

她更於1997年進軍荷里活，成為大片《新鐵金剛之明日帝國》的邦女郎，而真正令她在國際響朵是2000年，孖周潤發合作李安執導的電影《臥虎藏龍》，令她一躍成為國際巨星。