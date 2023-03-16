羅孝勇演殺手贏盡好評　手臂瘀晒都係值得

無綫熱播劇《隱形戰隊》在昨晚（15日）及今晚（16日）的劇情，講述「凌毅」許家傑查出亡妻死亡真相，原來妻子是被杜燕歌買兇殺死，奪取其心臟為女兒葉蒨文作移植手術後，他即大受刺激，不單綁走葉蒨文，並揚言要直播生劏葉蒨文以奪回妻子的心臟。憑《愛．回家之開心速遞》「送水輝」一角備受關注的許家傑，今次在《隱形》中雖然飾演遊走殺人犯邊緣的奸角，但由於對未婚妻情深專一，獲不少網民同情，還讚許家傑可塑性高：「送水輝做呢種要復仇嘅角色幾好睇。」

至於飾演殺手的羅孝勇亦是贏盡好評，尤其𨋢內槍戰一幕，就連監製文偉鴻亦大讚：「從未見過咁有型嘅羅孝勇。」對於獲監製讚有型，羅孝勇受訪時謙稱謂：「我十分多謝Jazz監製同拍攝團隊對我嘅幫忙同照顧，亦都好多謝武師同我一齊分析動作上點樣可以配合鏡頭打得更好睇。今次好難得，因為終於可以拍到自己好鍾意嘅動作戲，我亦都覺得係緣份，因為咁啱我參加完《明星運動會前哨戰：Fight 盡》拳擊賽攞咗冠軍，當時為咗個比賽我都操練咗好一段時間，所以無論體格定精神上都比較ready去拍打戲。」

談到大獲好評的𨋢內槍戰，羅孝勇謂：「其實呢場戲有個難處，因為我件護士衫係短袖，手臂唔可以加保護墊，真係所有打鬥場面都要硬頂，但為求有真實感，我都豁出去希望盡力做好，最後喺唔係好多Take之下順利完成。不過返到屋企兩隻手臂其實瘀晒，依家睇返原來大家咁鍾意呢場戲，咩都值得啦。」