姜濤靠張國榮雪前恥　被讚唱功有進步

因為人氣男團MIRROR首支英文圑歌《RUMOURS》同成員姜濤向已故巨星張國榮致敬嘅翻唱歌《追》，喺17號同日同時推出歌曲同MV，有傳姜濤嘅粉絲團「姜糖」吹雞話要獨撐偶像嘅單曲，搞到其他鏡粉詐晒型，鬧姜糖冇「團魂」，呢件事誰是誰非都好，最緊要一圑和氣。

而睇番呢兩首歌嘅網上串流平台嘅成績，至上架1日為止，結果係《RUMOURS》收看次數約逾30萬次；至於姜濤版嘅《追》就有約逾42萬次，成績相當之好，其實收看次數嘅嘢都係數字嚟嘅啫，鍾意聽咪聽多幾次囉，唔好吓吓以數字定輸贏。

講番姜濤呢首《追》嘅歌MV，冇乜搞大龍鳳，拍得好簡單，最常見嘅道具就係嗰支 Mic Stand，同埋最突出嘅係姜濤嗰塊仲有啲脹脹哋嘅俊臉，佢企棟棟唱咗成首歌，喺鏡頭度頭側側，冇乜騷正面；至於唱功方面，好多網民喺留言區有好多意見，而且大部分都係一面倒讚好，有啲網民話估姜濤唔到：「估唔到又唱得四平八穩，中（鍾）唔中（鍾）意都好，香港需要新力量，加油姜濤。」仲有就係話：「簡單直接的演繹，最接近原曲風味的編曲，就是最大尊重。」同埋話：「很驚喜，用最貼近原來的編曲來翻唱，但沒有刻意模仿哥哥，加上有自己特色的聲線去演釋，很值得欣賞。」姜濤之前喺叱咤頒獎禮度，被人笑佢唱歌似「破地獄》，今舖姜濤終於靠張國榮由地折返人間。

有啲網民就話個MV拍得有意思，因為最尾個鏡頭，姜濤係對住冇人坐嘅錄音室控制台笑一笑：「姜濤企在咪前唱歌，如同在錄音室中一樣，再細看片尾，控制室只有空櫈，意象、獻唱的對象就在錄音室入邊的『人』。不敢令人想起金枝玉葉的角色， 家明就是唱片監製。姜濤就是向着家明唱歌。」網民鍾意首MV，相信最開心嗰個係姜濤。