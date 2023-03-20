本日日本：粉絲朝聖！3大人氣動漫Cafe瘋狂打卡

動漫迷到日本朝聖，期間限定的動漫Cafe是必到的朝聖地！現場不僅有動漫中的相關布置及獨家周邊產品，還有呈現作品世界觀的主題飲品食物，更不時有贈品拎，是粉絲們聚會兼瘋狂打卡的好地方。新鮮熱辣在香港上畫的人氣動畫《鈴芽之旅》便剛於大阪開設了期間限定Cafe，另外兩套經典動漫《山T女福星》及《百變小櫻》近期亦有聯乘Cafe登場，粉絲到訪日本絕對不容錯過！

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《山T女福星》：虎紋多士夠別致

經典名作《山T女福星》的電視版動畫闊別大家36年後，全新一輯早前再度推出。配合新版播出，《山》與日本多間Cafe聯乘提供主題餐飲， 即日起至4月9日於BOX cafe&space名古屋LACHIC 1號店登場。除了店內有阿琳、諸星當、三宅忍及小天等人氣角色的相關布置，更有多款以他們為靈感的飲食提供。焦點有「阿琳的愛情洋葱法式焗菜多士」，除了味道可口，多士上更有以芝士及菠菜忌廉製成的虎紋，令人聯想到阿琳的招牌三點式！還有滿足諸星當花心本色的「別看那邊套餐」，讓你同時享用奄列飯及漢堡扒，亦有以小天的飛行艇為靈感的辣咖喱飯等。甜品方面，有以阿琳及諸星當為主題的電擊鬆餅、三宅忍的士多啤梨芭菲及面堂終太郎的八爪魚布甸等。場內另有鎖匙扣、磁石、杯墊、T-shirt、Tote Bag、杯子、毛巾等精品發售，並且會展出以1：1比例打造的阿琳及小天Figure，粉絲絕對要影合照留念！

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《百變小櫻》：精緻甜品超可愛

以魔法少女為題材的人氣作品《百變小櫻》於去年迎來了動畫版播出25周年，專門製作像真甜點飾物的品牌Q-Pot.旗下位於東京表參道的Q-Pot CAFE.，將於4月1日至5月10日期間推出多款《百》聯乘甜點。必吃之選包括「小櫻夢想滿滿芭菲」，除了放有多種水果及鮮忌廉外，更分別以曲奇及蛋白霜曲奇炮製《百》的招牌紅絲帶及白色翅膀，帶來華麗視覺效果。一共有兩層的「小櫻的好朋友下午茶套餐」也很豐富，上層有小可造型的夾心曲奇、蛋白櫻花風味果凍、藍莓慕絲小蛋糕及小櫻色系的馬卡龍，下層則有西蘭花雞蛋牛角包、忌廉蜆肉濃湯及法式蔬菜果凍。Cafe部分食物更分前或後期登場，例如前期的「小櫻的庫洛牌之書和封印鎖匙蛋糕」，便以曲奇製成書的封面及書脊，打開則會看到鋪有士多啤梨及銀珠糖的蛋糕。飲品方面則有「小可的奶昔拿鐵」和櫻花茶，同場發售小櫻鐵罐包裝的曲奇餅和三盆糖等。而Q-Pot.亦有跟《百》聯乘的飾物推出，值得粉絲留意。

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《鈴芽之旅》：食物重現經典場景

繼《你的名字》和《天氣之子》兩套大熱動畫後，導演新海誠第三部創下百億日圓票房的作品《鈴芽之旅》，最近於香港上映並引起了話題。電影早前於東京開設了期間限定Cafe，3月23日至4月22日期間該Cafe將移師到大阪「kawara CAFE&DINING心齋橋店」開業，店內裝潢以電影場景為靈感，呈現作品世界觀，餐飲的造型亦來自電影角色及場景，看過電影的話會很有親切感，包括鈴芽的椅子三文治、謎樣白貓大臣漂浮特飲、血色蚯蚓可麗餅、門戶的巴西莓果碗等，外形精美，絕對適合相機先食！另外大阪店與東京店一樣設有周邊商品區，售賣林林總總的產品如金平糖、貼紙、吊飾、保溫杯、膠製立牌、Tote Bag等，用餐後可以血拼一番。建議入場先預約，預約時需要先支付¥550（約HK$32）預約金，屆時會隨機得到一款B4餐墊。不過若店內有空位的話，亦可即時入場。