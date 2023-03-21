【精打細算】中日之選都抵食

身為精打細算的香港人，在追求美食的同時，也希望可以格到最抵，為大家搜羅了近日推出的各項飲食優惠，率先出場的就有港人喜愛的中日美食，既有餐廳周年獻禮，又有指定會員優惠，肯定受歡迎。

養生火鍋燉湯

春日乍暖還寒，適時滋補養生相當重要，養生火鍋店豐生水起近日於灣仔開設新分店，為客人提供多款滋補的五色原湯養生火鍋，當中包括黃湯鴛鴦花膠雞湯 、生磨杏汁白肺湯、藥膳花雕雞湯、黑松露黑棗黑豆燉烏雞湯和天堂果辣番茄龍蝦大蜆湯等。配上高質的火鍋配料，美味又補身。午市則為客人帶來生磨杏汁白肺湯、姬松茸花膠燉雞湯和無花果海底椰螺頭燉雞湯等。因應新店及大埔總店5周年，於現時至3月31日推出多項優惠，星期一至四惠顧晚市堂食，4位起送象拔蚌刺身1碟，星期五至日、公眾假期可用優惠客享用象拔蚌刺身。（需預先訂位）。另外，客人於指定社交平台讚好及簽到，午市可獲贈花果養生茶包，晚市火鍋則送豐盛水果茶。已在餐廳社交平台讚好、追蹤或留言的客人，晚市惠顧火鍋即送甜品，若是在3月生日，即送生日蛋糕 （需提前預訂） 。

港式美味自助餐

備受港人歡迎的自助餐，除了國際美食，還有很多不同的主題。好似港島香格里拉cafe TOO近日除推出多款升級晚市海鮮如清蒸波士頓龍蝦、左右魚和深海池魚壽司等，最吸引是和本地多間食府合作推出「港式‧港食」自助餐，當中包括米芝蓮星級脆皮燒鵝、地道粉麵店的魚蛋魚片頭麵和生滾粥品等源源不絕供應。剛好香格里拉酒店集團由現時至4月30日（4月7日至10日除外），推出會員限定自助餐買二送一優惠，免費登記成指定會員，在預訂自助午餐及晚餐時提供優惠碼「HKSLC032023」 ，便可享用此優惠，食自助餐就更抵。

午市和式滋味

在銅鑼灣午餐有相當選擇，早前開業的高級鐵板燒及廚師發辦料理赤の匠，近日新推多款午市套餐，當中包括有前菜、沙律、蒸蛋、味噌湯和甜品。雜錦海鮮丼內有海膽、牡丹蝦、拖羅及三文魚子等高級食材，鮮味十足。精選角切魚生色彩繽紛，令人胃口大開。照燒雞扒肉嫩味濃，啖啖肉香。另外，還有銀鱈魚西京燒定食、特選刺身定食、手握壽司定食配迷你稻庭湯烏冬。至於美味的飛驒牛或熊本火之本豚肉，客人可揀生薑燒、壽喜燒或他人丼（滑蛋）的烹調方式，慢慢品嘗。由現時至3月31日，客人於午市時段惠顧滿HK$1,000，可憑電子優惠券享用$300折扣優惠。