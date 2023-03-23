【韓國賞櫻】4月櫻花滿開　首爾賞櫻4大熱點

日本賞櫻雖是主流，但韓國櫻花其實不遜日本，尤其首爾賞櫻景點，不但交通便利，景致也各有特色，如計劃在4月櫻花滿開時分飛往首爾，以下4大賞櫻熱點，絕對不能錯過：

汝矣島輪中路．櫻花之路

首爾最大、最人氣賞櫻景點，必屬汝矣島，當地舉辦的櫻花節，規模亦是首爾最大的。汝矣島幅員甚廣，櫻花都種滿在汝矣島公園、漢江公園等地方，其中在輪中路兩旁，更種了超過1,400棵櫻花樹，讓這條櫻花路成為最多賞櫻客打卡的熱點。如果怕白天太多人，改在晚上到訪賞夜櫻，也是別有一番風味。

地址：首爾市永登浦區汝矣島洞國會大路

石村湖．環湖賞櫻

石村湖是當地人最愛賞櫻景點之一，外國人即使不熟悉，也一定去過它旁邊的樂天世界，故此最適合一家大小遊樂後，順道散步賞櫻。在環繞東湖及西湖的步道上，有種植過千棵櫻花樹，當櫻花滿開時如同一條粉紅隧道，映襯泛着鱗光的湖水，令賞花客怦然心動。

地址：首爾市松坡區蠶室路148

慶熙大學．歐陸風情

有別於其他首爾賞櫻熱點，成立於1949年的慶熙大學，校園內有多座哥德式建築，在它圖書館旁更有櫻花小徑，粉紅櫻花配襯像歐陸的風景，實在太詩情畫意！雖然櫻花盛開時，賞花客跟學生一樣多，但園中仍有很多隠蔽小徑，最適合女生慢慢「打卡」。

地址：首爾市東大門區回基路1號

南山公園．登高視覺

南山公園在首爾，是規模最大的公園，位處於海拔262米高度上，故此擁有極佳的視野，能看到美麗的首爾市景；山上亦有多條登山步道，道上都種了不少櫻花，當櫻花盛開時，整片山頭也會染成一片粉紅，行山時倍感治愈。

地址：首爾市龍山區南山公園路3號