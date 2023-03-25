何廣沛默認「分手」　將朱晨麗降呢同事

藝人何廣沛（Matthew）傳出單方面Unfollow緋聞女友朱晨麗（朱朱），令6年緋聞告終，他今日（25日）出席活動回應與朱朱的關係時，默認「分手」：「無論朋友和同事嘅關係都會有變化，依家係最好嘅決定，對任何人都尊重，你哋自己解讀啦！（6情感情冇咗好可惜？）冇，冇回應。」他不回應是否嬲了朱朱，單身與否也成謎，並將朱朱降呢為「同事」，稱在公司與同事見面不會感尷尬，問若見面會傾偈？他說：「見面先知，不過都好耐冇見！（幾耐冇見？）唔記得咗，只會喺公司大型節目先會見到。（將來可能再合作拍劇？）要等公司安排。（會唔會推劇唔拍？）唔知有呢個權利，自己一直順從公司安排。（唔拍拖住？）事業為重。」

今日他跟劉佩玥（Moon）出席職業性失聰活動， Matthew自爆小學起被發現聽不到低分貝聲音，在美國讀書時要戴助聽器，少時不習慣故沒有再佩戴：「所以同朋友傾偈，成日要求對方講多次，太嘈地方傾唔到偈，上堂好靜環境傾偈會好大聲畀老師鬧。」另外，提到無綫裁員一事，他感到少許不開心，有感在疫情下才作出艱難決定，認為疫情終過去有望轉好，暫時未知有幾多同事離開，會好不捨得，他稱自己的工作和收入暫時無影響，但都會控制開支，以備不時之需。

Moon表示獲悉公司裁員，但未知詳情，自己會抱着樂觀和積極的心態面對：「今年係我入行10周年，工作認識好多台前幕後，好想大家都開心，自己會做好份內事。」她表示不善長投資，故沒有買公司股份。