Baby黃曉明離婚後激罕同場　胡歌劉亦菲世紀同框

逾150位中港台藝人今日（25日）在上海出席的內地年度重磅頒獎禮成熱話，內地男星胡歌是公開已婚及升呢為人父的喜訊後，首次出席大型公開活動，最令網民熱議的，是他和劉亦菲並肩而坐，世紀同框！胡歌和劉亦菲於2005年合演內地劇《仙劍奇俠傳》並被封為「仙劍CP」，至今仍是經典螢幕情侶之一，早年更離奇傳出兩人秘婚！今晚胡歌除了和「舊愛」劉亦菲同坐外，曾和他合演《仙劍3》兼也傳緋聞的楊冪，同樣坐在同一排，加上又有舊拍檔劉詩詩，不少網民盛讚大會安排完美。期間見劉詩詩和楊冪不斷咬耳仔密斟，至於坐在楊冪旁邊的Angelababy非常專心欣賞頒獎禮，而她和黃曉明更是自去年1月宣布離婚後激罕同場！

另外，胡歌以嘉賓身份頒發「年度矚目演員」獎項，給4位人氣高的演員：虞書欣、王鶴棣、吳磊及龔進，但頒獎時不見王鶴棣及吳磊，大會司儀更問虞書欣知否他們在哪裏，令虞書欣面露尷尬，未幾才見王鶴棣及吳磊匆匆上台領獎。至於獲「年度熱度歌手」的樂壇天后容祖兒，和奪「年度突破音樂人」獎的歐陽娜娜，以及歌手周筆暢及單依純合唱《飛雲之下》，而歐陽娜娜期間更以大提琴伴奏。