JJ林俊傑演唱會多災多難　演唱會變濕身派對

新加坡天王林俊傑（JJ）的香港站露天演唱會可謂波折重重，繼早前爆出「彈MIRROR成員Ian鐘」事件後，昨晚（25日）第5場險開不成騷。事緣因天氣不穩定，當日中午曾傾盆大雨，導致台面水浸，個唱的Led燈失靈，幸好經過百工作人員搶修6個半小時後，在臨開騷前15分鐘，Led燈恢復正常操作，而到晚上開騷時，雖然仍風雨中舉行，在台上的JJ更被雨照頭淋，不過無損其專業精神，儘管頭髮盡濕，仍舊在台上邊彈鋼琴邊唱，台下穿上雨衣的17000名歌迷亦無懼風雨，一直捧場至完騷。

而最令歌迷感驚喜是南韓樂團CNBLUE隊長鄭容和擔任特別嘉賓，金毛Look的他穿上全白西裝帥氣站台，原來他曾現身JJ的北京及台灣個唱，今次有緣在香港相逢，除和JJ合唱，也獨唱了歌曲《因為想念》及清唱了一小段《小酒窩》，表示很喜歡此歌，又謂闊別香港五年，為跟香港的粉絲問好而苦練廣東話，氹得全場觀眾報以熱烈掌聲。

JJ完騷後，於社交網多謝歌迷支持：「雨從未放過了誰（包括我們），但看着大家即使淋着雨也在跟着高唱，真的好感動！」還稱和好兄弟鄭容和於雨中「飆歌」很爽，約定歌迷在今日（26日）尾場騷見。個唱香港區監製李志倫亦在社交網多謝「急救Led燈」的工作人員：「謝謝所有台前幕後和工作人員、沒有他們全力的搶修、根本沒有可能完成狂風暴雨中的JJ20演唱會。」又佩服JJ為個唱博到盡：「JJ愈是最大雨的時候、愈是出去Catwalk。」