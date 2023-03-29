遊戲改編新片《龍與地下城：盜亦有道》笑料百出

經典奇幻桌上角色扮演遊戲《龍與地下城》（Dungeons and Dragons）過往曾3次改編成電影，但評價負面，今次重啟版《龍與地下城：盜亦有道》（Dungeons and Dragons : Honor Among Thieves）由喜劇片《今晚玩救你》（Game Night）導演組合John Francis Daley與Jonathan Goldstein執導，走動作喜劇路線，成功於爛蕃茄網站獲得高達90%好評比率！

故事講述基斯派恩（Chris Pine）飾演的吟遊詩人，米雪洛迪格斯（Michelle Rodriguez）飾演的野蠻人、《POKÉMON 神探Pikachu》（Pokémon Detective Pikachu）男星Justice Smith飾演的宅男魔法師、與《小丑回魂》（It）系列女星Sophia Lillis飾演的精靈變形法師，組隊潛入曉格蘭特（Hugh Grant）飾演的騙子掌管的城鎮，偷取一件起死回生寶物之餘，還要搶回主角被奪走的女兒，過程充滿《職業特工隊》（Mission: Impossible）式的盜寶智鬥，過程驚險笑料百出。

基斯派恩受訪時表示很高興可以展示他的幽默天賦：「我好鍾意，我第一次拍喜劇係《邊個波士唔抵死2》（Horrible Bosses 2）（由《龍》導演組合編劇），我記得有日我喺片場，見到所有人點樣大笑法，我就去同積遜比文（Jason Bateman）講，我明白點解佢成日拍喜劇。冇嘢好得過喺片場12個鐘，然後成日係咁笑。我好鍾意拍呢類戲。」