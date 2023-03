遊戲改編新片《龍與地下城：盜亦有道》笑料百出

經典奇幻桌上角色扮演遊戲《龍與地下城》(Dungeons and Dragons)過往曾3次改編成電影,但評價負面,今次重啟版《龍與地下城:盜亦有道》(Dungeons and Dragons : Honor Among Thieves)由喜劇片《今晚玩救你》(Game Night)導演組合John Francis Daley與Jonathan Goldstein執導,走動作喜劇路線,成功於爛蕃茄網站獲得高達90%好評比率!

故事講述基斯派恩(Chris Pine)飾演的吟遊詩人,米雪洛迪格斯(Michelle Rodriguez)飾演的野蠻人、《POKÉMON 神探Pikachu》(Pokémon Detective Pikachu)男星Justice Smith飾演的宅男魔法師、與《小丑回魂》(It)系列女星Sophia Lillis飾演的精靈變形法師,組隊潛入曉格蘭特(Hugh Grant)飾演的騙子掌管的城鎮,偷取一件起死回生寶物之餘,還要搶回主角被奪走的女兒,過程充滿《職業特工隊》(Mission: Impossible)式的盜寶智鬥,過程驚險笑料百出。

基斯派恩受訪時表示很高興可以展示他的幽默天賦:「我好鍾意,我第一次拍喜劇係《邊個波士唔抵死2》(Horrible Bosses 2)(由《龍》導演組合編劇),我記得有日我喺片場,見到所有人點樣大笑法,我就去同積遜比文(Jason Bateman)講,我明白點解佢成日拍喜劇。冇嘢好得過喺片場12個鐘,然後成日係咁笑。我好鍾意拍呢類戲。」