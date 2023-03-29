反轉「朱」肚變同事！朱晨麗將何廣沛貶做「網民」

朱晨麗（朱朱）和何廣沛緋聞傳足6年，早前何廣沛社交網突取消追蹤朱晨麗，且在公開活動中將她降呢為「同事」關係，默認6年緋聞告終，今日（29日）朱晨麗出席在電視城舉行的《TVB x 淘寶直播媒體見面會》，現場她心情大好，未受半點影響，朱朱表示未做過直播帶貨，覺得最緊要留住粉絲，問到她都要留住何廣沛，她笑說：「公司會留住佢。（何廣沛飛你？）唔好亂猜測啦！（你哋關係有變？）唔回應啦！我哋不嬲都係同事。」

對於何廣沛社交網取消追蹤她，她稱留意到這幾天社交網人數突然急增，認為每日都有網民出出入入屬好平常，似變相將何廣沛降呢為「網民」？她講笑說：「你講咋！我哋見面唔會尷尬，仲係朋友。」對於與何廣沛很久未見，因為好耐冇返公司，都希望可以同更多同事合作。

提到自己對網購相當沉迷，屋企大大小小家用品全部網購，爆疫時期間因少出街，幾乎所有嘢都上網購買，更會格價好多家店，上癮程度會不眠不休，試過通宵達旦唔訓，做帶貨主播與否要等公司安排，認為流利國語未必一定有優勢，發現網民包容性好大，喜歡聽港普：「我試過直播講國語時，粉絲要求我講廣東話，蘇州話和上海話。」