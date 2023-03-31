趁住潑水節　盡情食「泰」好滋味

來到4月，除了復活節，還有舉世知名的泰國潑水節，當地會有各式巡遊、市集和表演等，以往想感受地道氣氛，很多人會選擇到「小泰國」九龍城，今年有酒店以此為題推出多款泰式美食，再加上各式復活節美點，讓大家又多一個理由食餐好。

泰式自助餐

香濃惹味的泰國菜式有好多選擇，銅鑼灣柏寧酒店PLAYT因應潑水節，由4月7日至16日推出泰式主題自助餐，到時會供應泰式帶子沙律、烤大蝦、烤斧頭牛扒配泰式辣椒沾醬、泰式軟殼蟹、海鮮冬蔭公等美食，必試還有即點即製的泰國船麵。甜品就有杧果大樹菠蘿Gelato、泰茶芝士餅和椰汁西米珍多條等。同時間，因應復活節，兒童角落還有應節的朱古力復活蛋、復活兔和十字包等。另外，酒店頂樓餐廳SKYE於4月7日至10日推出復活節早午餐，供應海鮮拼盤、法式海鮮濃配烤八爪魚和辣肉腸、煎鵝肝配烤蘋果等前菜，主菜有烤美國牛助排、鹽焗原條鱸魚、澳洲羊排或紅酒慢煑澳洲和牛面頰肉揀。再加上各式各樣的主題甜品，大家可按喜好慶祝兩個節日。

皇室盛宴

去泰國，最愛「掃街」，盡情品嘗地道美食，其實當地亦有高級菜式。尖沙咀唯港薈The Market由即日至5月1日於自助午餐及晚餐推出多款泰國皇室傳統佳餚，菜式由席名廚Oliver Rattanamanee、餐廳泰國主廚Jack Pinkkang及行政總廚何偉誠師傅合力炮製，當中包括泰式魚鬆、炸魚配羅望子汁、生蝦刺身配秘製海鮮汁，清新可選配荷葉品嘗的十三香沙律、惹味的有避風塘香茅炒軟殼蝦，甜品就有杧果及榴槤糯米飯、蝶豆花椰子西米布甸、泰式水晶芒奶凍和椰子雪糕等，讓你隨時吃到正宗皇家口味。

繽紛多選擇

城景國際的Amazing主打泰菜，餐廳由4月1日起推出全新泰式美饌，包括泰式生蝦刺身、星洲香辣汁炒波士頓龍蝦、芭堤雅小食拼盆、大頭蝦冬蔭功、泰式煎鮮蠔仔餅及鹹蛋黃炒老虎蝦等；即日起惠顧各式散點泰菜可享85折優惠，壽星更享生日切件蛋糕一件。此外，餐廳亦由即日起推出全新「英式及泰式下午茶」（兩位用），泰式有鹹甜美點，甜酸鹹辣夠晒開胃；而英式下午茶則有魚子醬及黑松露等高級食材製作的美點，性價比高，加上置身泰式園林景致及玻璃天幕下細嘗一系列英式或泰式下午茶小食及甜品，享受非一般的泰好體驗！