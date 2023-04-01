張國榮逝世20周年︱8大紀念活動一文睇清

今天（1日）是一代巨星張國榮（哥哥）離世20周年紀念日，每年其生忌死忌，其歌迷都會舉行悼念活動，表達對其思念之情，今年也不例外，共有8大紀念活動，以不同形式懷念偶像。

1. 《你在我心張國榮20年創作展》

港鐵聯同藝術雜誌在港鐵香港站為乘客呈獻《你在我心張國榮20年創作展》，一眾「哥迷」好友借出珍貴收藏品，當中包括葛民輝製作的1:1張國榮半胸雕像、林敏驄《無心睡眠》填詞手稿、谷德昭拍攝《家有囍事》、《花田囍事》、《戀戰沖繩》時的合照，以及大量張國榮的封面雜誌、書籍，和《愛火》及《有誰共鳴》簽名白版黑膠唱片等。

展覽詳情：

日期：2023年3月23日至4月6日 (每日)

地點：港鐵香港站 (已付車費區域近C出入口) 》香港中環香港站

2. 《哥哥與我們的光影回憶 圖片珍藏展》

有身為「哥迷」的娛樂攝影記者舉行攝影展，展出由80年代開始到2003年期間拍攝的珍貴照片，與大家分享張國榮的印記，向他致敬。

展覽詳情：

日期：2023年3月27日至4月10日

時間：12:00-7:00pm

地點：香港九龍尖沙咀彌敦道36號重慶站二樓ART6HUB

3.《Timeless Leslie Encounter》 霓虹燈打卡牆

展覽透過20個張國榮好友、工作夥伴、本地及海外歌影迷相遇的故事，讓大家多角認識這位一代巨星，逢周末更會舉辦免費導讀團，一同翻閱絕版刊物及珍藏，另有分享會舉行，由歌手曾比特現場演繹張國榮的經典名曲，同時現場430吋大電視亦會播放20個張國榮經典作品片段及由逾3,000張「與哥哥相遇」相片組成的巨型馬賽克片段。而展覽最大特點，是由一眾歌影迷投選最具代表性的經典作品所組成的霓虹燈打卡牆，「哥迷」可在牆前留影紀念。

日期及時間：即日至4月2日

地點：奧海城

4.《繼續寵愛．張國榮紀念展》及《繼續寵愛．二十年．音樂會》

張國榮三位生前摯友，包括前經理人陳淑芬、殿堂級造型設計大師張叔平和著名攝影師夏永康擔任客席策展人，以張國榮的私人珍藏、精心設計的展場及觸動人心的舊照片，與大家一起回顧哥哥的演藝成就，及其對香港流行文化的影響，回憶當年情。同時在今天4月1日，假紅館舉行音樂會，邀得張智霖、袁詠儀、古巨基等人演出，向哥哥致敬。

展覽詳情：

日期及時間：2023年3月29日至2023年10月9日

地點：香港文化博物館二樓展示空間

音樂會詳情：

日期：2023年4月1日

時間：晚上8時15分至11時15分

地點：香港體育館 (紅館)

5. 《想張國榮致敬音樂會》

張國榮生前所屬的唱片公司環球於今天4月1日舉行紀念音樂會，嘉賓陣容包括AGA、許志安、蘇永康、梁漢文、炎明熹、陳葦璇、曾比特、P1x3L、JNYBeatz、Kerryta及石山街等。

活動詳情：

日期：2023年4月1日

時間：晚上8時15分至11時15分

地點：香港會議展覽中心 5BC館

6. 西九音樂節《異色煙火張國榮》

由3月30日至4月1日，音樂節舉行一連三場多媒體音樂會，由鋼琴家朱肇階擔任音樂總監，率領樂隊重新詮釋張國榮不同階段歌曲，包括《為你鍾情》、《追》和《我》，歌手衛蘭、關浩德（Walter Kwan）參與演出獻聲。

活動詳情：

日期：2023年3月30至4月1日

地點：西九文化區藝術公園 自由空間大盒

7. Red Mission繼續張國榮歌影迷國際聯盟《Timeless Leslie》

聯盟今年以《Timeless Leslie》為主題，在文化中心露天廣場以LED螢幕播放哥哥昔日精彩演出片段，更會首播從未曝光的哥哥版《A song for you》 MV，由歌迷會搜尋珍貴片段集結而成，藉此思念哥哥。

日期：2023年4月1日

時間：下午6時至7時半

地點：尖沙咀文化中心露天廣場

8. 《烈火青春》4K修復導演版

由譚家明執導，張國榮、湯鎮業、葉童及夏文汐主演的新浪潮電影《烈火青春》，重新發行4K修復版，事隔40年再度上映，有指當年上映因風格大膽，需刪減大量前衞鏡頭才得以公映，今次譚家明導演則利用剩下的電影菲林等素材，進行「二次創作」，重新剪接導演刪剪版，並進行數碼4K修復，重現正式導演版本，相信將會為哥哥的經典電影作品再造結局，讓觀眾看到導演心目中最完滿的《烈火青春》。