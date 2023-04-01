張國榮逝世20周年　哥迷逼爆尖沙咀海旁悼念

巨星張國榮（哥哥）來自世界各地逾2千粉絲，今日（1日）傍晚雲集尖沙咀海旁，自發舉行「《Timeless Leslie》繼續張國榮20周年紀念晚會」。人流逼滿文化中心近海空地，大會提前於1630開始放粉絲入場，而晚會製作費則由歌迷於網上聚籌所得。

不少歌迷帶來紅、白玫瑰及哥哥海報到場，更有人送來一個心型玫瑰花牌作悼念。晚會甫開始先播出哥哥昔日參加唱歌比賽、接受舊愛毛舜筠訪問，以及影視作品等演出片段，其後4位來自香港、內地、日本及韓國的粉絲致詞，訴說對哥哥多年的思念。

香港粉絲表示雖然已經過了20年，但與偶像感覺仍然親近，她更哽咽表示無論身處何地，哥哥也是香港最閃耀巨星。內地粉絲則表示：「哥哥很喜歡我們叫他做國榮，感謝他這麼多年來做了那麼多美好的作品，未來的日子亦會與他共同渡過，風繼續吹。」日本粉絲則指每當櫻花盛開，看到粉包花瓣時回憶就會湧現，哥哥是一個永恒的偶像、歌手和演員，永遠不會忘記他。韓國粉絲則表示當得知哥哥離世後被悲傷淹沒，生活亦變得困難，不管時光流逝或時代變遷，哥哥也是韓國哥迷心中的永恒超級巨星，及後眾人默哀一分鐘。

晚會播出由哥哥昔日片段編輯而成、從未出版的英文單曲《A song for you》MV，當重溫偶像種種昔日片段時，在場更有粉絲激動落淚，場面哀傷感人。