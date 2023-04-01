許志安彈唱《追》致敬　炎明熹向哥哥說心底話

哥哥張國榮生前所屬的環球唱片今晚（1日）在灣仔會展舉行《想張國榮20周年致敬音樂會》，逾十名歌手包括許志安、梁漢文、蘇永康、兩大《聲夢傳奇》冠軍炎明熹及任暟晴、曾比特、AGA江海迦等獻唱哥哥的名曲，並分享跟哥哥說的心底話，而組合XiX更跳唱《Miss You Much》，曾比特跳唱《無心睡眠》時全場反應佳。

獻唱《想你》及《奔向未來日子》的梁漢文，說自小已聽哥哥的歌：「我兩次參加歌唱比賽都係唱佢嘅歌，我1990年入行，但佢1989年封咪，所以冇得合作，每次阿梅（梅艷芳）搞派對，我都諗會唔會見到佢，直到1996年我終於有機會，參與電影《金枝玉葉》第2集，我去客串，我開心到有眼淚水標出嚟。我朝早9點坐喺化妝間，好緊張諗見到哥哥要講乜。之後我聽到開門聲，你估哥哥同我講乜？佢唔係講嘢，佢係唱『纏綿遊戲過後，誰人能捨得放手』，跟住佢拍我膊頭，我好似食咗10粒方糖咁。我咁多年冇講過呢件事，因為冇人請我參加哥哥嘅紀念音樂會，本來大會叫我唱另一首歌，我決定改歌，改唱我中四參加歌唱比賽時嘅得獎歌《奔向未來日子》。」

至於唱《最冷一天》及《毋須要太多》的蘇永康，說選唱《最》曲是有私心：「過去20年無論我唔開心、有情緒或失意，呢首歌陪我駕車返屋企，將情緒放低再返屋企。1985年我第一次去紅館睇哥哥嘅演唱會，佢叫我入後台，佢着住浴袍攤咗喺到，掟咗個蘋果畀我，問我好唔好睇，佢係一個好溫暖嘅人。10年前我喺另一場合，唱咗另一首歌，我覺得唱得唔好，好唔開心，我知佢實話唔緊要，因為佢好鼓勵同愛錫身邊人，但知道佢係鍾意完美，所以10幾年後再唱《毋須要太多》。」

親自以鋼琴彈奏《追》曲向哥哥致敬的許志安，是自2019年和黃心穎爆偷食事件後，相隔4年後首度在音樂會上演出，為不容有失，連日來他在家中不斷練琴。許志安出場時全場鼓掌，彈唱《追》後他說：「多謝你哋！多謝Leslie！」有歌迷更高呼：「安仔！」以示鼓勵，而許志安更和梁漢文及蘇永康合唱《左右手》。

至於壓軸出場獻唱《拒絕再玩》、《有心人》及《小明星》的AGA，則說：「今日好開心可以分享幾首我好喜哥哥嘅作品，記得哥哥講過愛別人之餘，你要識欣賞自己，希望大家聽歌之餘，亦會欣賞自己，你亦都係一顆小明星。」