容祖兒7大造型性感登台　自認豐滿：冇特登谷胸！

樂壇天后容祖兒一連8場舉行的「Eternity演唱會」，昨晚（1日）開鑼，祖兒身穿金色閃令令短裙騷長腿如女皇駕到，升降台將她升到10幾呎高，而舞台又加設噴火效果，盡顯皇者氣派，唱出《一種永遠》、《最後的茱麗葉》和《這麼近那麼遠》為演唱會揭開序幕。由於全場爆滿，開騷前祖兒收到不少歌迷擔心買不到飛，因座位不設劃位，知道有歌迷一早來排隊等入座。她講gag搞氣氛 ：「睇唔睇到我啲毛孔呀？睇唔到係因為無毛孔，呢個爛gag講過好多次，哈哈！」

她表示今次是一個全新演出，帶來好多經典歌曲，提到「Eternity 」是在這3年疫情領悟出來的道理，同自己講要活在當下、珍惜當下，希望與大家享受這份相聚的緣分，然後唱出《東京人壽》。祖兒的演唱會人靚衫靚，近兩小時演唱會變換了7個造型，包括日本舞衣、七彩毛毛衫和低胸Tube dress等，看得賞心悦目。她自彈自唱國語歌《小小》期間發生小插曲，中途停頓了兩秒，歌迷齊歡呼支持，最後能順利完成，演奏完畢她表示好緊張，每次演出都要求自己落工夫，「無理由永遠彈《啜泣》，要學第2首歌，付出少少努力，今晚第一場，有少少緊張，多謝大家鼓勵支持，順利！」現場有歌迷大叫祖兒「好靚」、「好索」，她講笑雖然膚淺但她好鍾意。大螢幕播放了一條短片，片中祖兒分飾兩角，化身男裝007追捕神秘女郎，祖兒的神秘女郎造型谷胸上陣，相當性感。其後換上吊帶衫和黑皮褲，跳唱多首快歌《亞亞亞》、《另眼相看》、《Pretty Crazy 》、《越唱越強 》和《隆重登場》等，最後以《心之科學》作結。

祖兒騷後受訪表示感到好興奮，演唱會用心設計，時間短小精悍，希望帶來新鮮感，至於表演彈琴時出現蝦碌，承認是有點緊張，已經比綵排好，仍有進步空間，認為不能跟《啜泣》相提並論：「《啜泣》我學彈學咗成年，今次只學咗6堂，之前工作忙，去咗美加、法國、英國和新加坡，拍咗好多節目，冇機會上堂，所以好驚。」今個騷可謂落重本，無論歌衫、rundown和舞蹈都是全新，至於歌衫谷胸上陣十分性感，她笑言：「冇特登谷，係咪肥咗？不過緊係冇可能好似紅館做騷時咁乾身，瘦到極限，最緊要精神，太瘦未必好，慢慢會落磅啲。」小休一會，7月便輪到香港，在演藝學院開騷。另外，剛又榮升姑媽的她，開心屋企現在有老有嫩，變得更加完整熱鬧，她笑言只愛玩BB，湊B就冇份，BB現在好黐身經常扭抱，十分可愛。