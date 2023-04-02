林寶玉爆薛影儀天分高　跳唱歌學兩三次就識

有「最索經理人」之稱林寶玉今日（2日）參與派發福袋活動，講到旗下藝人薛影儀將推出新歌，她透露新歌是跳唱歌，故對方正忙於接受唱歌及跳舞訓練，她大讚阿儀表現令人意想不到：「佢錄音差唔多係一Take過，初時預咗某部分要搵人代唱，但佢決定自己唱，預計錄6個鐘，但最後只係花咗2個鐘，跳舞都係，教咗佢兩、三次，之後再見佢已經識跳，原來佢私下有自己練習。」她表示由於忙於照顧阿儀，又要為公司籌備演唱會及拳賽，故自己原定4月推出的寫真集也要延期，問到會否有興趣唱歌？她坦言：「都有，其實之前都有人寫咗首歌叫我唱，但我要忙於手頭上嘅工作先，嚟緊都會幫ViuTV拍劇。」

同場還有亞姐陳美濤，她透露向來有為學生提供免費講課，內容關於中國歷史及武俠小說，而她正在香港大學修讀中國歷史博士，她笑言：「我交咗輪文，希望畢到業啦！」她謂就算博士畢業後也會繼續演藝工作：「亞視最近有新發展，佢哋都有搵我，可能會做吓同歷史有關嘅清談節目，記得以前亞視都有個《歷史也瘋狂》嘅節目，我都想做呢類型節目。」除了讀書外，美濤忙於創作第9本小說，預計在書展推出，問到會否擔心因太叻而嫁不出？她無奈說：「我叻唔叻都好難嫁得出，因為我個人好悶，又唔鍾意Shopping又唔鍾意去旅行，我係男人都唔會鍾意自己，不如讀多啲書令自己將來有保障。」