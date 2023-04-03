坂本龍一離世　北野武哀痛：只剩下我一人

有「教授」之稱的日本音樂大師坂本龍一，上月28日於東京的一間醫院內病逝，終年71歲。他晚年一直與癌魔搏鬥，2014年7月曾被診斷罹患咽喉癌，2020年6月再公布罹患直腸癌，癌細胞更已轉移到肺部等器官。他與前妻矢野顯子所生的女兒坂本美雨，今日(3日)在其主持的電台節目，再親自報告父親訃聞。

坂本龍一生致力創作，生前仍為名導是枝裕和6月上映新片《怪物》創作2首配樂。他對音樂界更是影響深遠，世界各地名人都對其離世感悲痛難過。曾與他合演電影《戰場上的快樂聖誕》的日本男星北野武，哀痛表示：「我的震驚與哀傷無法用言語形容，《戰場上的快樂聖誕》的導演大島渚死了，大衞寶兒也死了，坂本龍一也死了，拍檔走了又走，只剩下我一人。」

自2010年起與坂本龍一宣揚反核的日本國民女星吉永小百合，更是傷心得無法言喻。據其身邊人表示，她仍未能平復心情。上月26日，吉永為坂本擔任音樂監製的東北青少年交響樂團音樂會演出，仍隔空為缺席的坂本打氣。而曾與坂本合組樂隊YMO的隊友細野晴臣，昨日(2日)於電台節目播出歌曲《Be A Superman》，悼念坂本及1月離世的另一隊友高橋幸宏。

此外，韓國天團防彈少年團（BTS）成員SUGA，在社交網即時動態以韓文留言：「老師，請你一路好走 R.I.P SAKAMOTO RYUICHI」，日本音樂人小室哲哉、「Morning娘之父」Tsunku、布袋寅泰等亦在留言致哀。