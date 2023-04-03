曾天妤21歲輟學勇闖演藝圈：唔敢期望好多人鍾意自己！

歌手施匡翹的師妹曾天妤（Ece），由模特兒出身，今年才21歲的她，目前正接受歌唱及演藝訓練，瞄準歌、影兩方面同步進軍。擁有完美身形的她，身高170cm，三圍33、24、33吋，中五時已被模特兒公司發掘簽約，拍了多個大大小小的廣告，當了兩年模特兒約滿後，決定不再續約，轉移向演藝界發展。

曾天妤性格爽快坦率，不過她形容自己性格沉默寡言，內向慢熱及悲觀。她說：「我知道藝人責任娛樂觀眾，但以我性格，唔敢期望好多人鍾意自己，只需大家鍾意自己作品就可以。」年前中六畢業後，她曾報讀海外大學的市場學進修課程，不過未完成課程就放棄，她坦白說：「好多人覺得21歲應該讀書，唔應該咁早出嚟工作，其實中五簽咗模特兒公司後，一直做到中六畢業，再做多一年便約滿，當時諗過繼續做模特兒定繼續讀書？最後選擇咗工作。」

她續解釋放棄讀書原因：「大學可以揀啲科目，都唔係自己想讀，如果遲啲遇到自己有興趣嘅課程，可能都會重返校園讀書，不過，目前對唱歌同演戲愈來愈感興趣，好希望有一日自己嘅歌曲或者電影可以成為大家嘅心靈雞湯。」