【遊名古屋】LEGOLAND春季限定　新園區「巨大化」體驗

復活節如想親子旅行，除了東京大阪外，你還可考慮名古屋。名古屋樂高樂園（LEGOLAND JAPAN）新近推出了2大春季限定園區，分別是把日本名勝微縮的MINILAND，讓你體驗當「巨人」橫行天下的樂趣；此外還有把積木巨大化的BIGLAND，讓你可以變相微縮變作小矮人過癮。兩個園區將開放至5月7日，小朋友聽到也想立即衝去玩！

BIGLAND．積木巨大化

在進入BIGLAND前，入場者都要穿過這條像多啦A夢法寶「縮小隧道」的入口，轉眼出來，眼前的LEGO積木已「變」像汽車那麼大，小朋友想攀上去，也像爬山般不容易。在BIGLAND內，還有盛滿逾千萬塊特大積木的積木池，小朋友可任意用它們砌特大號積木模型，另外還有特大LEGO包裝盒「打卡」拍照位。

MINILAND．巨人襲東京

在另一邊的MINILAND，感覺就完全相反，日本各地名勝景點，都給微縮變成迷你國度，小朋友都變成了小巨人，一時踏進日本古城，一時又踏進東京涉谷區街頭，像拍怪獸特攝片一樣。

最後記得要在巨大的LEGO積木櫻花樹下拍照留念。要謹記兩大園區，只限定開放至5月7日，想復活節一家大小開心玩過痛快，記得及早計劃了。

地址︰名古屋市港區金城埠頭二丁目2番地