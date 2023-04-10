【日本旅遊】機場大排隊？成田羽田「過夜」要知

香港復活節長假，碰上日本櫻花季，結果上星期在東京成田、羽田機場，都出現「過關」大排長龍情況，甚至要排足5小時才能入境，結果太晚沒公共交通出市區，令不少人大失預算。舒適是留給「有準備」的人，若迫於無奈要在機場過夜，以下有關成田、羽田機場資訊，你一定要知：

成田機場．有膠囊旅館

成田機場共有3個航廈，它們都設有24小時便利店，在T1的5樓有自助投幣按摩椅，T2的2樓亦有24小時吉野家，這兩個航廈也同樣設有淋浴間、休息小睡室及有信用卡貴賓室，但它們都是限時開放，晚上會關閉。如想「住宿」成田機場，也有太空膠囊旅館（9h nine hours）供選擇，它年中無休，24小時受理登記入住。

羽田機場．有24小時咖啡店

羽田機場有分T1（國內線）、T2（國際線、國內線）及T3（國際線）共3個航廈，由於國內線航廈並非24小時開放，故此過夜必須在國際線航廈，它有不少商店24小時營業，包括有多間24小時咖啡店，可讓你不睡覺整晚喝咖啡；而且航廈也有限時開放的淋浴間，甚至有24小時開放的收費貴賓室。在T1的1樓，亦有小型酒店「First Cabin」可提供住宿。

睡機場要有準備

如果別無選擇，一定要睡機場，就要先有「不盡舒適」的心理準備，也有一定安全風險，但如做到以下幾點，睡機場也不至太難受：

（1）戴眼罩耳塞

晚上機場大廳，雖人流大減，但始終有旅客走動，而且機場清潔工亦會趁機清潔，可能整晚都有吸塵機、打蠟機聲在迴盪，如能戴上眼罩及耳塞，可有效阻隔大部分人聲滋擾，如戴上口罩更可阻隔病菌，降低染病機會。

（2）厚外套披身

偌大的機場，晚上變得空蕩蕩，冷氣氣溫也顯得格外寒冷，加上入睡後人體體溫會下降，故睡機場特別容易感冒，如有「過夜經驗」旅客通常會自備睡袋，或帶備厚外套披身，貼身衫褲也應穿着寬鬆舒適的款式。

（3）貴重物貼身

護照、銀包及電話等貴重物品，應放進隨身衫褲的拉鏈口袋，或放進背包並當作「枕頭」墊着睡。大型行李如不寄存儲物櫃，最好上鎖放身旁，甚至用環形鎖把行李廂繫在椅子腳上。

（4）慎選長座椅

當作「睡床」的座椅也要慎選，沒扶手長椅故然是首選，連「霸」4張人便可躺直睡；其次是近插頭位的長椅，方便邊睡邊給手機充電。如怕機場接機大堂人來人往多騷擾，不妨勘察離境大堂會否較少人，較易找到清靜位置。