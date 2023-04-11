新劇驚傳「緋聞」　保錡求宣萱包養：呢啲叫向上攀爬

藝人姜皓文、何啟華（阿Dee）及吳保錡等，下午出席ViuTV劇集《極度俏郎君》宣傳活動，吸引大批粉絲於場外圍觀等候。身為女主角的宣萱因工作關係離港未能現身，不過她有拍片為台前幕後打氣，並大爆同劇的肥仔（梁業）及193（郭嘉駿）一個早到、一個例遲，搞到阿Dee「幫兄弟」大叫Cut機！

宣萱同時又指保錡口甜舌滑，開工日日讚她靚女，保錡受訪直認不諱：「咁我真係口花，我仲問佢可唔可以養我？我32歲市井出身，能夠攀上名媛及視后梗係好㗎，宣萱喎，由細睇到大都係咁靚，錢佢會繼續加上去，而我就只會減，OK喎。（唔驚又畀人話溝女？）宣萱呢啲叫做向上攀爬，奮鬥心係比較大嘅，我哋呢啲茄喱啡追視后喎，賴蛤蟆想追天鵝肉，呢件事幾咁正能量！」後來他才澄清自己純熟說笑。

問到宣萱這類型是否他心目中那杯茶，保錡連聲否認，但被阿Dee踢爆他喜歡運動型，然而保錡強調：「依家事業為重。（驚咗？）感情嘅嘢唔需要特別強求，係緣分，有嘅時候自然會有。」阿Dee即接口：「我非常之認同，我依家只係追求一份好嘅劇本，大家快啲搵我啦。拍拖嘅嘢放埋一邊，都幫唔到賺錢，ERROR踏入第五年，事業心剛起步，覺得就係呢幾年㗎嘞，唔通仲嘥時間去拍拖咩？唔好搞喇。（導演會晚宴搲唔到job？）嗰晚我不斷咁幫人斟酒咋。（拍完新片後唔係多咗劇本搵咩？）我經理人就成日搵我，我都同佢講幾時有劇本，只係多咗行內人認識。」

另外，談到193遲到，他們坦言：「其實有勸過佢哋，但改變唔到。193其實有同宣萱『傾過偈』嘅，好sweet咁同佢講，咁坦白講193有進步緊嘅。」

久違銀幕的姜皓文今午現身，宣傳主演劇集《極度俏郎君》。談到「愈曬愈黑」，他解釋：「因為下個月接咗邱禮濤套戲，想自己黑啲同佬啲。（唔驚傷皮膚？）最緊要冇傷口，不過我都有起斑喇。」他透露已很久未有在香港開工：「之前去咗馬來西亞幾個月，順便喺嗰邊過年，又睇吓自己間屋，搞吓裝修咁。原本疫情前裝修喇，點知啲師傅返晒吉隆坡封城，依家年中可以開始，起碼裝修到年底，原來好多嘢搞。」而除了邱禮濤新片外，他還多接了另一港產片，同時又與馬來西亞製作單位接觸，參與幕後工作「學傾劇本」，相信有排忙。