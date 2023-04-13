上周與李多寅結婚　李昇基發文回應惡評：父母唔係佢揀

韓國男星李昇基與拍拖2年的女星李多寅上周五（7日）在首爾舉行婚禮，因女方的繼父曾因造市而被判入獄，所以一家人形象都很負面，曾有不少李昇基的粉絲反對兩人拍拖，擔心他的形象會毀於一旦，當李昇基宣布婚訊時，亦有不少網民表示對他失望。

李昇基昨晚（12日）在社交網發文，親自回應負面評論：「我想跟珍惜我的粉絲說，首先很抱歉，我知道你們因為妻子一家的事而爆發的一連串新聞而受到很大傷害，所以才有粉絲勸我不要結婚吧。」他坦言連好朋友也叫他要顧及形象，勸他跟李多寅分手，令他感到很難受：「父母並不是我妻子自己選的，那怎能因為她父母的事而提出分手呢？」

他指與李多寅在結婚前後都約定過今後要一邊償還一邊生活：「要去關心需要幫助的地方，去探望有痛苦的地方，這份決心與惡意評論無關，會一直維持下去。」他感謝出席婚禮的所有人，並表示為了感謝他們，會將禮金全數捐出幫助在貧困環境生活的兒童。

他指在公開戀情、舉行婚禮至婚後5日來一直因為帶有貶低和嘲笑成分的虛假新聞而感到非常難受，亦因為惡意留言而感到畏縮，並指不會奢求大家祝福他的婚姻，但希望大家能見證他們：「我和李多寅小姐會一邊分享一邊生活，我們認為這就是我們能做的事。」

他其後再回應有關李多寅繼父李某涉嫌通過造市貪污1.58億港元以及受害人多達30萬人的報道，他指這絕對是誤報，而李某最後已獲證實與造市案無關，當時他們向新聞仲裁委員會提出公訴，而有關媒體已經更正報道，又指前事務所理事曾以幫他阻止記者寫負面新聞為理由，多次要求他送名牌手袋做禮物。