【出門搵食】寧波點止得湯圓　南塘老街超多地道風味

寧波乃浙江第二大城市，簡稱甬；提到寧波美食，大部分香港人可能只想到湯圓，其實當地還有很多風味美食，若然有機會走進當地古城南門外的南塘老街，你會發現除了寧波湯圓，還有年糕、炸物和各式小食，你可以一站式食勻寧波美味，方便打卡呃Like。

來到老街，唔知點揀好的話，推薦百年老店「缸鴨狗」，店子供應不同的小食，最出名的就寧波湯圓，除有傳統的白外皮芝麻餡，還有抹茶、玫瑰和榴槤等口味，配桂花糖水享用，軟糯有新意。除此之外，店子的糖糕、木蓮凍、開葱拌麵、酒釀丸子和苔菜粢飯糕等小食，也是人氣之選。另一間張記水磨坊年糕，就供應大大隻的年糕餃、寧波烤菜年糕和脆皮年糕等，年糕餃可選擇不同的餡料如大頭菜、薯仔絲或豆沙、芝麻等鹹甜口味，即點即包，造型似餃子，吃一隻已有飽肚感覺。

愛香口小食，不妨到「三毛流浪基」，小店以炸鵪鶉聞名，鵪鶉脆炸後會加入秘製醬汁和香料粉，另外還有香港少吃的炸牛蛙，體積較鵪鶉大，同樣脆口辛香。經常大排長龍的「寧波三臭」，即炸臭豆腐淋上不同的醬料，挑戰你對臭味的敏感度。吃罷香口美食，到「十六格餛飩」來一碗迷你鮮肉小餛飩、蝦仁餛飩、薺菜小餛飩，又或是鮮肉燒賣、金牌小包和生煎等小食，感覺剛好。另一推介是皮薄多汁的蟹黃湯包，先以飲管吸取鮮甜的湯汁再品嘗，鮮香開胃。

想買手信都有很多選擇。南塘油贊子的外形和麻花很相似，甜味以外，當地還流行加入海苔粉製作的鹹味油贊子，麵糰扭成麻花狀再炸，香脆美味。印有吉祥字句的梁弄大糕，雪白米糕內會包入豆餡，表面會印有恭喜發財、吉祥如等句子，香甜軟綿，作飯後甜點或送禮最好不過。