新歌MV涉抄襲　導演袁劍偉認曾接觸宣傳照

導演袁劍偉執導嘅歌曲《停一停·心呼吸》MV因涉抄襲而下架，上月被本土創作人Chloe Wong及其團隊「Chloeography Project」分別發出聲明聲討，更附上多張兩段影片嘅對比圖作證據。今日（14日）袁劍偉正式發出書面回應，內容如下：「關於最近涉及《停一停心呼吸》音樂錄像的風波，感謝各界關注。而今次義務製作的音樂錄像創作本意是人類煩惱大多來自於『貪、嗔、癡』，於是用『紅、藍、灰』三色汽球作寓意，並選景中環代表紛擾世界。另外亦以透明汽球象 徵透過『停一停 • 心呼吸』可達到的澄明境界。在創作期間我絕對沒有參考任何相關《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的資料，亦沒有抄襲該作品，但風波傳出後身邊有人提醒原來兩年前曾經與我分享過《遙遙之城 Maybe Tomorrow》的三張宣傳圖片，我正反思會否因而影響了之後的創作，但對於今次風波為《遙遙之城Maybe Tomorrow》的創作團隊 CHLOEOGRAPHY PROJECT帶來不便與困擾，深感抱歉。

袁劍偉

2023年 4月 14 日」