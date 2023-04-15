阿儀新歌點擊破百萬　扮公主入主題樂園被拒

「亞視一姐」薛影儀（阿儀）在清明節（5日）推出首支處女單曲MV《一加一等於阿儀》，上架不足一日即已逾22萬次點擊，當中「全民Baby舞」更吸引到包括林寶玉、肥腸（徐浩昌）、無綫「小花」羅毓儀（Yuki）等人模仿大跳，Yuki更留言：「Hello~ 我都叫阿儀」。

阿儀的經理人林寶玉（Connie）於13日在社交平台上留言，指阿儀MV上線7日突破100萬人觀看，並呼籲大家繼續支持《一加一等於阿儀》，又表示卡拉OK都可以唱到。

為慶祝MV突破100萬觀看次數，阿儀打扮成《美女與野獸》的貝兒公主入主題樂園，大派福利答謝大家支持。不過阿儀卻被樂園的保安禁止進入，原來根據樂園規則所示：「十六歲或以上的賓客不可穿着裝扮服飾」。雖然未能進入樂園，但阿儀所散發的魅力仍吸引到不少遊客爭相與她合照，果然「阿儀不紅，天理不容」。

去年（2022年）譚嘉儀亦有在樂園內換上黃色露肩晚裝扮《美女與野獸》中的貝兒公主，並在其社交網上表示：「真係好大膽，30幾歲人，仲喺度扮公主呀！為咗拍Reels可以去到幾盡，有小朋友話：呢個公主假㗎！真係好尷尬！」其實「索爆靚媽」孫慧雪和仔仔亦曾裝扮成唐老鴨親子裝入樂園玩，孫慧雪更獲網民大讚：「唐老鴨兩母子好可愛」、「親子水手唐老鴨衫好襯」。