姚焯菲見面會獲200粉絲撐場　自爆讀女校冇男仔追

早前遠赴紐西蘭留學的聲夢歌手姚焯菲（Chantel）近日趁假期返港，今日（15日）在商場舉行新歌《小出走》發布會，吸引逾200名粉絲到場支持，現場除首播新歌MV外，Chantel更即席獻唱3首歌曲，她獲粉絲送上鮮花和小狗公仔，氹得她非常開心。

Chantel透露上星期到港，預計逗留兩星期，除了工作及錄音外，也會見家人及朋友，問到離港兩個多月最大的改變？她自認獨立不少：「爸爸媽媽都話我成熟咗，以前喺香港好多嘢唔識處理，又成日唔見嘢，好論盡，但依家變得有條理，同埋會定時間表溫書。」現場所見Chantel圓潤不少，有點包包臉，問她是否在異地吃得太多？她說：「冇特別食好多，可能少咗做運動。（駛唔駛Keep Fit？）要，依家會做番多啲運動。」

Chantel表示留學時最掛念家人，因為父母不在身邊，感覺沒有安全感，後來才逐漸適應，而同房是一位北京女孩，兩人相處融洽，她笑言大家會共用紙巾。她稱回來短短幾日已探望了外公外婆及姑媽，也有跟朋友見面，問她可有約聲夢學員，她揚言一定會約。

講到新歌，Chantel指MV在紐西蘭拍攝，拍攝時更遇見彩虹，大感幸運：「MV喺我宿舍附近取景，之前都唔知有咁靚嘅地方，好值得一遊。（有冇男仔向你搭訕？）我係讀女校。（喺出面呢？）都冇，就算我哋拍MV嘅時候，路人只係好奇咁睇一吓，好尊重我哋。」