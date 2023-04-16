金像獎︱奧斯卡影后楊紫瓊寄語不要放棄　林諾奪最佳新演員

《第41屆香港電影金像獎》今晚（16日）舉行，第一個獎由出爐奧斯卡影后楊紫瓊頒發，她感謝大會給機會她，令她可以親口向香港觀眾講多謝，她亦指自己都好適合頒這個獎，因她第一次獲電影提名就是1986年於金像獎獲得最佳新演員，而林諾奪最佳新演員。楊紫瓊出場時獲全場歡呼，她寄語大家：「Never Give Up！」望能薪火相傳。至於新晉導演則由何爵天奪得。

林諾在後台接受訪問時說：「最想回家同媽咪同埋所有人講，想食pizza同埋啲特別嘢。

（再想挑戰咩角色？＿好難，全部都好勁，要再努力。（知唔知頒獎畀你係邊個？）少少知道，導演有同我講，話係奧斯卡影后！（想同邊個演員合作？）個個都係好勁嘅演員。（對香港感受？）開心識到朋友同可以拍戲好開心。（拍戲學到啲乜？）學到拍戲係有幾難。（想唔想再拍多啲戲？）如果有人搵我，阻唔到我拜神同學校，我都會拍，之前有幾個導演搵我傾偈，但我忘記咗係邊個。」

而林家謙和Serrini打頭陣演出，唱出多首經典電影金曲，配合色彩繽紛的舞台設計，效果相當不俗，沒有戴眼鏡的林家謙，獲不少網友讚靚仔。