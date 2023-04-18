快閃店主題多　大啖本地及國際美食

很多小店或品牌，尤其是網上商店，為增加曝光率，經常在全港九舉行快閃店，為客人帶來招牌和限定美食。除此之外，又有外國品牌來港快閃，趁住有消費券，又可以豪買豪食。

美式曲奇

新鮮出的曲奇香脆鬆化，是下午茶的好配搭，由現時至6月30日於金鐘開設Butter Cookies期間限定店，供應新鮮出爐的經典美式曲奇，包括新出薑餅、經典、彩豆和燕麥提子軟心口味。限定店更獨設奶品部，供應雲呢拿牛奶、朱古力燕麥奶和玉桂杏仁奶，用來配曲奇最好不過。同時間，品牌和Salisterra聯乘推出美式港風下午茶，除有叉燒三文治、四川花椒龍蝦卷和牛筋肉汁三文治等港式茶點，還有粒粒朱古力及檸檬裂紋曲奇配搭，和牛油撻一起享用，分外吸引。

日本高級糖果

每次去日本，總會大掃各式美食作手信，city’super於4月開設Hankyu x UHA味覺糖高級版Cororo仿果實軟糖快閃店，這款味覺軟糖選用日本果汁製作，有香印青提、巨峰提子、甜王士多啤梨、法蘭西梨、湘南黃金蜜柑和佐藤錦車厘子6款口味，糖果的體積是普通版的1.5倍，內層軟糖有仿種子的啫喱珠，令口感和層次提升。同時間，超市推出本地手工啤酒釀酒廠打造的限定比利時濃金黃蘋果香檳艾爾啤酒，啤酒選用超過300公斤的日本蘋果釀製，帶有蘋果、香蕉、梨和丁香等氣息，和炸魚薯條特別匹配。由現時至4月26日，超市和網上商店舉行日本肉祭，當中有超過200款肉類和旦本產肉製作的美食，包括伊藤牧場A5松阪牛、北海道乳清豬、名古屋交趾雞等。同時間，因應消費券發放，超市在4月推出消費券加碼賞，指定會員選用4大支持工具購買HK$1,000購物禮券，可獲贈HK$100電子禮券，購物就更開心。

大熱烘焙美食

幾可亂真的幻覺蛋糕和富口感的酸種麵包近年大受歡迎，造就烘焙品牌Dear Healey Bakery和天然發酵食品品牌Alive Food合作，於現時至9月中旬在尖沙咀開設期間限定概念店。店子除供應美味的鮮果蛋糕，還特別推出全新的日式鮮忌廉卷蛋，包括有朱古力、咖啡、伯爵茶、焙茶、宇治綠茶、紫薯和黑芝麻7款口味。另一方面，還有5款鮮果發酵茶、6款口味酸種麵包和純素奶油芝士，以及全新推出的酸種紅莓貝果、酸種五穀雜糧貝果、酸種番茄乾貝果及酸種提子肉桂貝果，選擇相當多。

奢華法式餅撻

法式糕餅在本地一向有人氣，法式餅撻品牌Tarte選用日本和歐洲的食材，打造出招牌魚子醬撻，就有黑松露、南非鮑魚和海膽等口味，另外有番茄布拉塔芝士撻、鵝肝蘑菇撻等鹹撻，5月開始，品牌會於各區開設快閃站，首站會落戶中環，到時除了供應招牌法式撻，還特別推出限定的迷你撻，想品嘗就要留意公布了。