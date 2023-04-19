飲食着數停不了！準考生仲有免費飲品打氣

過完復活節長假期後，各大打工仔及學生哥又回復「繁忙」生活，不少餐飲品牌會不時推出不同折扣優惠，為大家忙碌生活打打氣！

輕鬆「湊米氣」

生活緊張，大小朋友朝朝趕返工返學，但一早未食早餐如何有氣力工作或學習呢？於是乎近年有不少人喜歡早上「湊米氣」，即來一件飯糰，為生活注入動力。而擁有多間分店及主打Grab'n'Go日式輕食的魚尚「味の駅」，今年推出了全新企劃，以「軽食の駅」為主題，為大家帶來多款日式輕食，包括飯糰、壽司、卷物，甚至日式便當等，並由即日至5月10期間，推出期間限定優惠，大家購物每滿HK$100即送價值HK$50的飲食禮券，無論是早餐或下午茶等都是可以隨時以更抵優惠選購飯糰或壽司，隨時都可以「湊米氣」！

準考生免費飲

喜歡食日式Pancake的對HoiHoi絕不陌生，品牌最近為DSE考生打打氣，除推出日本火熱的「必勝祈願済」，於即日起至5月18日期間、於九龍灣及荃灣分店為考生送上免費送上外賣裝自選咖啡或特飲一杯（每人每日可換領一次），送上祝福飲品，祈願考試成功順利！此外，品牌更與名古屋同步推出期間限定的「砰砰水果梳乎厘班戟」，質感鬆軟的輕忌廉梳乎厘班戟面層放上大量時令新鮮水果，包括藍莓、士多啤梨、橙肉、葡萄等，只要將膠片拉開，水果馬上爆瀉，讓大家每口都充滿香甜鮮果汁，Juicy得很！

高質食材超多優惠

愛下廚的巴絲打總愛挑選高質食材入饌，為自己及身邊人炮製一頓豐富饗宴。Deli-Delight主打環球優質食材，包括高級肉類、海鮮、餐前小吃到主菜及美酒，更直接送到大家屋企。適逢消費券派發，品牌特意推出消費券推廣及每周激減優惠，前者有新西蘭西冷牛扒、日本北海道3L帶子和挪威原條珍寶三文魚柳等；而後者的每周激減優惠則有澳洲Rosedale Ruby自由放牧牛西冷、英國Dingley Dell法式切割有骨豬扒、德國Beckers Bester美國德州西柚汁等；隨時與身邊人享用豐盛美饌話咁易。