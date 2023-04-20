東方日報C1：梁云菲性愛片外洩　激戰高呼：比金剛爽

藝人金剛的舊愛兼34D「國光女神」梁云菲，近日被爆出一條38秒「愛情動作片」，承認是片中女主角的她，在戰情激烈時多番疾呼：「比金剛爽！」冇比較就冇傷害，身體最誠實，一針見血的「食評」不但在網上洗版成金句，否認提槍上陣拍片並剃毛明志的金剛，慘被網民瘋狂嘲笑其實力，金剛不敵哥斯拉！

31歲台灣藝人梁云菲早年憑台灣節目《國光幫幫忙》出道，因常有大膽出位言論，加上豪晒34D脹爆「籃球胸」而遠近馳名，直至2019年和金剛拍拖更成為話題人物，金剛雖說要跟她結婚，惟戀情只維持一年，在零預警下「被分手」，之後他和台灣藝人小嫻分手，梁云菲抽水明寸：「我可能可以接受人畜戀，畢竟我前前男友是金剛！」可見分手不再是朋友。然而近日網上瘋傳一段聲稱是梁云菲的「愛情動作片」，金剛慘被捲入兼被人「身」攻擊！

淡出娛樂圈2年的梁云菲日前宣布回歸，怎料近日台灣的討論區出現聲稱是梁云菲的私密片，而她前晚發文主動承認是片中女主角：「我沒有想過這樣的事情，會發生在自己身上。」她說本想逃避，但又認為要勇敢面對：「因為我有深愛跟想保護的人，我真的很受傷，我男朋友更是不好受。」她續說短片是幾年前拍的，不知道為何外傳：「現在的我能做的，只有拜託大家不要散播影片。」梁云菲口中的男友，是見面只有兩次即撻着、拍拖一年多的潛水教練男友小銨，他發文：「有時候你很想好好過生活，但就是這麼難」。

金剛爆粗：不是我！

雖然梁云菲呼籲不要廣傳性愛片，但網民瘋狂爭相睇片是因金剛所致！僅38秒長的短片中，一開始已見梁云菲被猛烈進攻，身體最誠實，身為「用家」的她在激烈的戰情中多次高聲疾呼：「比金剛爽！」一針見血的「食評」比起香港首位AV女優「繪麗奈」素海霖的「我真係頂唔順喇！」來得更直接到位，有血有肉！初時大批未看過該片的網民相信傳言，以為片中男主角是金剛，金剛嬲到爆粗，否認提槍上陣拍片：「不是我！不是我！不是我！聽清楚，被跟比是不一樣的！」、「自己好好過生活不行嗎？不要甚麼都扯到我！而且我沒有，沒有，沒有這種癖好！再來我都會剃毛！到底夠了沒？」

雖然金剛以剃毛來明志，但這條38秒的短片已令網民一錘定音判定他的「實力」不濟，「意志」不夠，人非其名，全天候人「身」攻擊，可謂男人最痛，尤其一句「比金剛爽！」迅即在網上瘋狂洗版成為潮語，昨日海量網民以此句來搞爛gag及瘋狂抽水，笑稱該短片是《哥斯拉大戰金剛》的「愛情動作篇」，稱和梁云菲對戰的男主角是哥斯拉，金剛最後敗陣！然而被質疑「實力」的金剛已怒火中燒，當見有盲舂舂的網民誤以為他洩露短片並罵他為「人渣」後，他即開火：「帥哥，你看清楚嗎？都說不是我了，看不懂中文嗎？你來我版上說這些？還好嗎？」但是他未有回應網民「比金剛爽」的留言，選擇性發火！

前晚金剛未知被捲入舊愛的私密片時，和無綫新劇《一舞傾城》演員包括陳法蓉、莊鍶敏、陳星妤、蔡潔，以及《愛．回家之開心速遞》的呂慧儀與滕麗名等錄影《獎門人》，現場所見金剛並無異樣，大家都玩得非常投入。他在節目中單挑多位靚女。陳法蓉自言玩遊戲特別驚驚，因早前撞傷致腳趾骨裂，被誤觸傷勢。至於原名是「陳聖瑜」的陳星妤說改名身體更好。

更多新聞，請瀏覽東方日報網頁：