姚焯菲分享新西蘭MV拍攝花絮不忘推介景點

「聲夢小花」姚焯菲（Chantel）早前到新西蘭升學，日前返港逗留短短兩周，除要爭取時間陪伴家人，亦要兼顧宣傳新歌《小出走》。她在網上分享新歌的拍攝花絮，指《小》正是留新西蘭的展開校園生活的心聲：「可能大家覺得我嚟新西蘭係件唔開心嘅事，好似要同大家Say Bye Bye咁，但其實我係想透過呢首歌講畀大家聽，我係好開心、好興奮。」

Chantel又講及《小》內其中一個MV場地Mission Bay由她親自推介，坦言跟此地一見鍾情：「第一次嚟呢度已經好鍾意，因為有沙灘，又有好多餐廳，無論早上或夜晚都氣氛好。」不過要論最難忘及深刻的場地則是伊甸山，大讚景極靚外，綠油油的草地也完美到非筆墨可形容，更望歌迷可以親身到此一遊：「我覺得相機係影唔番眼睇到嘅嘢，嗰個天色係完全唔一樣，嗰度可以望到成個城市咁滯，尤其我哋係日落時拍攝，個天邊係漸變色，真係好靚。」

Chantel又指新歌跟之前推出的兩首單曲大有不同，覺得《小》是輕鬆分享現時的生活，而《原來談戀愛是這麼一回事》及《＃BBF》則需要自行想像畫面才能表達感受。她又多謝為由香港飛抵新西蘭的MV拍攝圑隊，除長途跋涉的辛苦外，又要早身開工追日光及游走多個景點，加上天氣不穩定，更增加了拍攝難度。