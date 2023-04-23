東方日報C2：連詩雅婚前狂搵銀　蜜月Hold住先

藝人陳家樂與連詩雅明日結婚，一對準新人近日忙籌備婚禮，為節省時間，兩人分頭行事，家樂單拖攞禮服，連詩雅則獨自試戴首飾，又落力在社交平台為品牌宣傳。而家樂原定婚後休息3個月，但因工作而打消念頭，就連度蜜月都要Hold住先，「夫唱婦隨」搵錢至上！

陳家樂與連詩雅（Shiga）婚禮數天前，依然忙於「最後衝刺」，不過時間實在有限，兩人被迫分頭行事。日前家樂被發現於商場急步走入一間時裝店試身，約一小時後手持禮服袋離開，有指同時間Shiga獨自前往試戴首飾，務求讓自己於婚禮上化身「最美陳太」。據知，家樂為了讓Shiga成為婚禮焦點，他全日只穿兩套禮服登場，不希望搶去女方風頭。

請老闆飲新抱茶

為確保婚禮安排周詳，免掛一漏萬得失賓客，家樂與Shiga細心安排整日程序，結婚當日中午先於尖沙咀六星級酒店，跟圈中好友以自助餐形式歡聚，晚上則閉門擺酒，讓至親分享他們的新婚喜悅，一對準新人揀選了浴鹽套裝作回禮。

外界盛傳婚禮花費過百萬，一對新人為了應付龐大支出，當然「搵得就搵」！早前家樂表示會休息3個月，但如意算盤遭打爛，婚後不足一星期他便要「復工」。Shiga更厲害，近日出席護膚品牌活動，又於社交平台落力出pose宣傳，可見她很滿意酬勞。

家樂15歲參加「新秀」入行，多年來只簽過英皇一間經理人公司，飲水思源的他有感20年來多得老闆楊受成提攜及照顧，故主動向對方提出，請他到婚宴「上座飲茶」，楊受成大方答允，可見早已視家樂如子姪般疼錫。而家樂與Shiga的粉紅色喜帖終於曝光，一對準新人穿上白色禮服，彼此含情對望，家樂握着Shiga玉手，寓意「執子之手，與子偕老」。

月底見粉絲

家樂昨日接受電話訪問時表示心情緊張：「話晒一世人一次嘛！係人生唯一一個大騷，希望到時大家多多包涵啦。（請老闆飲新抱茶喎。）因為佢係我另一位好重要嘅家人，呢20年嚟睇住我嘅高低起伏，係應該嘅。（做乜唔放假去度蜜月？）其實粉絲好想出席婚禮，同我哋影合照，不過當日真係安排唔到，咁啱月底有個公開活動搵我，到時就可以請埋粉絲嚟，做嘢之餘會變埋小型聚會，一石二鳥呀！」

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