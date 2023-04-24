中年好聲音︱無懼冠軍爭議　周吉佩自嘲鹹魚翻生

無綫《中年好聲音》昨晚（23日）塵埃落定，不過賽果一出即引來爭議，有網民秒速留言質疑周吉佩奪冠，認為其實力不及亞軍李佳！周吉佩受訪全程表現EQ甚高，他坦言：「我心情仲係好激動，唱第一隻慢歌攞到91分，簡直係傻咗，跟住對自己多咗少少信心。（覺得自己少少爆冷？）我都覺得係，大家都有講，李佳及龍婷係大熱，我就不斷咁喺度催眠自己，今次係嚟表演嘅。」由於比賽期間曾一度遭淘汰，他形容自己「鹹魚翻生」：「我係用輸嘅心情嚟玩，發現原來當表演好過當比賽！」

談到網民指李佳奪冠才合理，周吉佩坦言：「我諗邊個攞獎都會有爭議，坦白講我之前嘅表現，連自己都唔滿意，網民嘅諗法都好合理。我唔理咁多，一直喺度調節自己嘅心情，希望表現好啲，尤其今晚同自己講要保持應有嘅水準，我會一步步做得好啲俾大家睇。」

他又自爆綵排期間曾一度喉嚨不舒服：「下午休息咗，突然間好番好多，今晚表現比我想像中穩定。（點報答太太？ ）佢話請我去staycation，休息番兩日。（嚟緊再入行？）要睇公司安排，不過依家我乜都想試，有機會我一定盡力。」

李佳屈居亞軍卻大智若愚，她大方回應：「下晝綵排，我覺吉吉（周吉佩）好好，都同佢講你三甲必入。我完全唔失望，比賽冇話一定會贏，況且分數亦都唔係我畀。（你想入行？）好有興趣，不過我唔會放棄教唱歌，依家我得到嘅嘢，都係教唱歌累積番嚟嘅。」

而龍婷同樣表示未有失望，對於昨晚表現失準，她透露：「因為我4日前失聲，今晚有番聲已經好開心，同埋嚟緊我嘅慈善演唱會已經買咗9成飛，放心晒。（會唔會落『出道』嘅旺角謝票？）呢個提議唔錯，只係依家旺角唔畀唱歌喇，同埋我想講，6年前嘅4月23日我第一次喺旺角busking，依家重新出發，展開新一頁。」