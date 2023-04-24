法言人︱「麥大狀」朱滙林港大法律畢業　等足3年終圓夢拍劇

視帝馬國明及視后林夏薇孭飛的無綫劇集《法言人》播出兩星期來反應不俗，獲網民留言大讚個案感人之餘，亦指劇中的法律知識詳細又全面。據監製劉家豪與陳志江透露，編審團隊為呈現準確的法律知識及審訊程序，曾到不同的法庭旁聽，想盡辦法請教律師、師爺，甚至法官，期間最大功臣，是劇中飾演麥大狀的朱滙林（William），不但給編劇團隊提供大量法律書籍，還幫劇組邀約到訪律師樓Site Visit，在劇本上每個有關法律的字眼均幫忙糾正。

以高考2A2B上佳成績考入香港大學法律學院的William，透露小時候第一志願並非做大律師，而是加入無綫拍劇，皆因他是「百分百電視迷」：「讀Law之前我不嬲都想讀藝訓班，但咁啱嗰幾年冇公開召募，咁咪同自己講：『繼續讀書啦』。當年好彩入到法律系，本身諗住做律師，但睇到《衝上雲霄》就想考飛機師。第一次考試係衰咗，因為一年內唔可以再考，咁就做住空少先然後再考，點知都係唔得。」雖然衝不上雲霄，William於25歲終於透過比賽加入無綫，等足3年終圓夢拍劇：「我想入無綫做演員，純粹係因為鍾意無綫劇，當年高考要睇完《十月初五的月光》同《男親女愛》先可以瞓，係我唯一減壓方法。」而於《法》劇除了與林夏薇及阮嘉敏有感情戲，在法庭上亦有不少表現機會，成功引起網民關注，令其興奮不已。