胞妹文秀雅寫信悼念　車銀優懷念文彬：你這個壞傢伙

韓國男團ASTRO成員文彬本月19日晚上被發現陳屍首爾江南區的寓所，終年25歲，震驚各界。事務所在公司大樓附近設置地方給粉絲悼念偶像，大批粉絲將鮮花、信件及禮物等放在該處，而文彬的胞妹即女團Billlie成員文秀雅、ASTRO隊友及生前好友均有留下親筆信。

其中文秀雅在信中說：「哥哥，是我，是你獨一無二、珍貴的妹妹秀雅，我也來了，我哭得太多了，不會再哭了，現在我會經常笑的，會做自己想做的事情，會幸福的，所以希望哥哥在那裏也過得平安幸福。」

ASTRO的「臉蛋天才」車銀優亦有寫信給文彬：「是很想念你的夜晚，你這個壞傢伙，我因為睡不着，跟產賀一起散步，所以順道來了，你睡我好嗎？那些很理所當然、跟你一起做的事，為甚麼會感到那麼懷念和後悔呢...你在月亮國一定要幸福幾百倍，你留下來的東西我會負責的，不用太擔心，你辛苦了，我愛你，對不起我的朋友。」

而Billlie本來正宣傳第4張迷你專輯《the Billage of perception: chapter three》，但因為文彬突然離世，所以暫停宣傳活動，事務所昨日（24日）宣布是次打歌活動結束，而原定舉行的簽名會只會有6名成員參加，文秀雅將不會出席。