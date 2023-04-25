陳煒自嘲冇記性　馬德鐘讚幾頁劇本輕易唸出

藝人馬德鐘、陳煒（煒哥）、陳曉華、何廣沛及陳曉華等，下午雲集將軍澳一間酒店，為無綫新劇《非常檢控觀》拍攝外景。今次馬德鐘與煒哥扮演過氣情侶，後來前者讓愛給胞兄，搞到二人最終變叔嫂關係，加上胞兄後來身故，煒哥對馬神產生怨懟，關係相當複雜！

馬德鐘在劇中飾演檢察官，與「大律師」煒哥不乏對簿公堂的戲份。煒哥自認「冇記性」，面對大量專業對白只能將勤補拙，她笑說：「嚟緊首日開廠已拍ending法庭戲，好彩已經有劇本，可以做定功課。」馬德鐘卻讚煒哥記性好，數頁劇本在手可以輕鬆唸出。談到難忘場面，他透露：「會有場戲我哋要打官司，但又唔需要面對面，暫時唔講太多，但真係幾新鮮。」《非》劇大約6月才煞科。問到接下來是否「放暑假」，馬德鐘坦言：「搵吓錢先，疫情搞到呢幾年都停滯咗，趁依家重新啟動就多啲返內地商演同見粉絲嘞。」

另外，同劇的張弛豪（Aska）飾演馬德鐘徒弟。身為檢控官的他面對大量專業對白，直言有少許難度：「我平時都好少講咁多嘢。（今次有感情線？）我應該係暗戀賴慰玲嘅。（唔抗拒姐弟戀？）OK，拍拖最緊要大家夾啫，年齡唔係最大問題。（現實生活中有冇試過？）有，對方大我兩歲。（可以接受大你幾多？）又冇諗過。」

Aska早前於《美麗戰場》表現獲讚，問到他今次有否壓力，他坦言：「有，其實睇番上次自己嘅演出，都覺得有好大嘅進步空間，今次好榮幸同咁多前輩合作，把握機會學嘢。」而昨日外景時，其粉絲們送來大批應援物資，當中包括珍珠奶茶， Aska表示：「多謝粉絲照顧我，及我身邊嘅拍檔們，《美》劇時佢哋仲送個牛角包。（仲想要乜應援？）唔敢諗。（嚟緊會多啲拍劇？）我唔抗拒嘅，同埋都好enjoy呢件事。」