崔碧珈成首位國際級電影自監自演女華人 威到莫斯科行紅氈

藝人崔碧珈（Anita）苦等5年，終成為首位女華人同時出任國際級電影監製及演員，製作法國及意大利合拍電影《FOLLIA》，Anita憑此片獲邀出席「第45屆莫斯科國際電影節 MIFF（Moscow International Film Festival）」的紅地氈開幕儀式，以及由MIFF為《FOLLIA》舉行之全球首映。

據知MIFF於全球精選了約80部來自不同國家之優秀電影，於開幕禮中展示，當中只有30部獲MIFF舉行全球首映，所以Anita及電影團隊獲悉這消息後，均感到十分喜悦和興奮。她在開幕禮上打扮華麗，並夥同戲中俄羅斯籍男主角Danil Vorobiev，於影展中一起宣布電影將於今年9月20日，於法國全國戲院正式上映，隨後將於歐洲其他國家，包括意大利、德國、俄羅斯等，以及亞洲地區，包括香港陸續上映。

Anita說：「《FOLLIA》係一部愛情文戲，主語係法文同意大利文，都有啲英語同普通話，因為演員同製作團隊主要係來自法國、意大利，語言溝通上要倚賴翻譯傳遞訊息，所以整個拍攝時期長達5個月。電影原本計畫2020年上映，但因受全球疫情影響下，最終押後至今年才面世。」