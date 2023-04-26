陳慧敏情路多崎嶇　自嘲有遇渣男體質

歌手陳慧敏（Vivian）日前舉行Live House音樂會，當晚有蘇麗珊、羅啟聰、林盛斌、蔡宛珊等好友來捧場，有半年沒做Live的她感性說：「Live house成10年前冇做添，剛參加《超級巨星2》比賽時，自發性搞過一啲小型音樂會，好老套但好感激，能開音樂會絕對唔容易，我咁耐冇返嚟，大家都願意畀機會我，買飛入場睇，又可以同自己嘅音樂班底、至愛親友一齊分享，今晚有好多自己嘅赤裸剖白，我好珍惜機會。」

去年她推出新歌，可惜沒有返港宣傳，她慨嘆說：「好多嘢都冇做，辜負咗身邊人，亦辜負咗自己，最可惜我仲係單身，不過我都好享受，確係有啲可惜，我咁優秀，可能我唔識表達自己，但感激自己會寫歌，可以喺音樂記錄心情，抒發想講嘅事。」回顧過去的愛情，她錯過很多也失敗過，她說：「我同好多姊妹分享，佢哋都話我啲對象只有一個『渣』字，可能我有少少『渣男體質』，即使我面對呢啲挫敗，我都全力以付，無怨無悔。」

她的新歌《十年如一日》終打入叱咤「903專業推介」第16位，她心情激動說：「我好耐冇參與頒獎典禮，呢張入場券對我意思重大，一直見証好多朋友攞獎，Mag（林欣彤）、Joyce（鄭欣宜）、Alfred（許廷鏗），佢哋有好多榮耀時刻，我都冇辦法同佢哋一起分享，食飯慶祝都冇，呢3年我啲歌冇上過榜，今年年尾終於可以參與樂壇盛事，特別要多謝夕爺（林夕）摑我一巴掌，好多謝《十年如一日》團隊嘅努力，我啲歌有10萬瀏覽真係開心，今次真係正式返回香港樂壇。」

今年是她入行10周年，她感激一直陪伴的粉絲，正物色場地，希望年尾舉行演唱會，她說：「出道10年值得紀念，想構思一個有故事性嘅音樂會，考慮緊係音樂劇形式，點都會係一個重新出發音樂會，感受到新嘅我。」