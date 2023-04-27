【台灣派錢】遊台自由行「消費金」抽獎兌換方法

為吸引國際觀光客，台灣特別為此制定的「自由行旅客來台消費金」活動，終於鐵定5月1日起動，直至6月30日結束！之前眾說紛云的消費金「抽獎」領取方式，如今終於有官方公布，詳情如下：

參加抽獎資格

凡持非台灣護照入境台灣的「國際自由行旅客」，停留台灣3至90日，並且不屬於參加旅行業團體（或由旅行業向台灣當局申請其他團體獎助）者，均可參加抽獎。

消費金金額

是次消費金金額是每份NT$5,000（約HK$1,280），總數合共50萬份分3年發放，配額分別是2023年25萬份、2024年15萬份及2025年10萬份。

登記抽獎及兌換方法

消費金將以抽獎形式領取，在旅客參加抽獎方法，是必需於抵台日1至7天前，於是次活動網站完成登記。

Step 1：登錄

旅客首先要在網站登記姓名、國籍、護照號碼、抵台日期、電郵郵址等個人資料，並且選擇消費金種類（a）電子票證或（b）住宿折抵優惠券。當登錄完成後，系統將發送抽獎QR Code至參加者的電郵郵箱。

Step 2：抽獎

在抵達台灣當天，持登錄後獲得之QR Code即可在各機場（包括桃園國際機場第一及第二航廈、台北松山機場、台中及高雄機場等）的國際線入境大廳，於抽獎活動區參加抽獎。

Step 3：兌獎

中獎者憑護照及相關證明文件（包括入境章、登機證及電子來回機票）到兌獎區，即可簽名領取消費金。而消費金種類，將會跟登錄時的選擇相同，不能更換。

消費金使用方式

再次提醒你，在飛往台灣前記得先要在是次活動網站登記參加抽獎，登錄時除要輸入個人資料，也要選擇自己想要的消費金種類，在以下兩項中二選一：

（a）電子票證

可使用於合作供應商在台灣境內之特約酒店，單次使用上限為NT$1,500（約HK$384），每日使用上限為NT$3,000（約HK$768），可選擇「悠遊卡」或「一卡通」，適用店家名單可瀏覽以下網址查詢。

（b）住宿折抵優惠券

發放價值NT$1,000元（約HK$256）合共5張的住宿優惠券，只限得獎者本人使用，每張優惠券只能折抵1次，並且不得找贖及轉售。它適用於台灣境內配合此活動並且取得觀光旅館業執照之觀光旅館，或取得登記證之旅館及民宿，活動詳情可參考以下網址，祝大家好運。

自由行旅客來台消費金