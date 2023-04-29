林宥嘉暌違4年來港開騷　大騷流利廣東話冧歌迷

台灣歌手林宥嘉（Yoga）今年重啟《林宥嘉idol 2023世界巡迴演唱會》，選定香港為亞洲的首站，闊別香港4年的他，昨晚（28日）起一連3場在紅館開騷。創作歌手林家謙、Jay Fung 、趙祥誠（折骨Ben）和趙增熹等前來捧場。Yoga自任演唱會創意總監，三面台舞台，設計雖然簡單，但視覺效果精彩，開場音樂便選用日本電影配樂大師板本龍一作品。他由升降台升高出場，用結他自彈自唱《一點點》、《請說》和《飄》，唱《讓世界毀滅》時，唱到椎心之痛，十分肉緊。

久別香港，他入鄉隨俗以流利廣東話同歌迷打招呼，表示心情激動：「大家好，我係林宥嘉，多謝idol團隊，已經好耐無嚟香港開演唱會，我估你哋普通話應該退步咗，因為我嘅廣東話都退歩咗，今日之後，我就進歩啦！」由於幕後團隊都來自香港，故是次重來有回到主場的感覺，希望帶來最好看的演唱會。提到父母也來捧場，因父母不諳廣東話，笑言有藉口可以少講一點，希望在演唱會同大家一齊經歷開心一齊喊。

台上他非常落力，唱到蹲地、趴地兼瞓地，更一度跨欄走近觀眾席，與歌迷握手及跳舞，更拿起歌迷的手機與歌迷玩自拍，親民至極點，又識冧粉絲，表示很喜歡歌迷的笑容，讚歌迷好好、好愛你們等，還做大心心派心，令歌迷陷入瘋癲狀態。唱《如同悲傷被下載了兩次》時，螢幕打滿了對他的負評，包括渣男、好娘、腿短、額怪怪感覺等，實行自嘲一番。Yoga是次演唱會換上多襲斯文西裝，可謂惜肉如金，期間他僅脫去西裝外套，有恤衫打底，歌迷起哄要求他再脫衣，他也估不到脫衣服原來可以帶來歡樂，笑言若想看就要看他的新歌《我不是神，我只是平凡卻直拗愛著你的人》的MV。

早前罹患腸躁症病，令他對人生有新體會，台上他變得感性，表示人生要獲得快樂，最重要是懂珍惜和時刻懷着感恩的心，去好好享受每一天，自從當爸之後，受小孩天真快樂感染，也希望大家能像小孩般，容易感到快樂：「祝福你哋，希望你哋天天都開心。」演唱會尾段他連唱多首快歌抄熱氣氛，然後再以慢歌降溫，唱《說謊》時，螢幕投射舊日的自己，跟自己對唱，全晚只唱一首廣東歌《壞與更壞》此歌由林家謙作曲，唱罷即指着台下的林家謙，全場起哄。最後，Yoga表示還有10分鐘時間，即興叫歌迷點歌，與歌迷打成一遍，連續清唱多首歌曲，令歌迷大滿足。