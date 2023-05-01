洪欣離婚︱蔡少芬一眼睇穿張丹峰　極力反對拍拖成「神預言」

女星洪欣今日（1日）凌晨突然宣布和細自己10年的張丹峰離婚後，網民紛紛指蔡少芬曾作「神預言」，大讚她看人十分準確，「#蔡少芬曾說張丹峰壞壞的」衝上熱搜榜首位，閱讀及討論次數逾1.4億！網民翻出早年洪欣和張丹峰接受內地節目的訪問，當時洪欣被問到其閨蜜對她發展姐弟戀的反應時，洪欣說：「一聽到那個數字（相差10歲），她們很大的反應，我記得蔡少芬還說：『你把他（張丹峰）的照片給我看一下』，那我就拿給她看了，她說：『不可以，這個壞壞的，看他的樣子就知道他壞壞的。』」

在旁的張丹峰聞言一臉尷尬並反白眼，洪欣即場為他護航說：「他的表情就是邪邪的，她（蔡少芬）覺得他的眼睛邪邪的。」主持聽到「邪」字感愕然，洪欣以為說錯普通話，更以廣東話反問張丹峰，張丹峰親自寫下「邪」字「以正視聽」。主持補充說在普通話中，「邪」這形容詞是較嚴重的，是指男人十分壞的意思，又笑問張丹峰多年來怎忍受這些負評帶來的傷害時，張丹峰說：「習慣了！家庭冷暴力。」洪欣即場補鑊：「其實認識他以後會好很多，就知道他是一個甚麼樣的男孩子。」另外，洪欣再接受另一節目訪問時，同樣提到蔡少芬反對她跟張丹峰拍拖：「她說不行，壞壞的，不要理他！」