栢天男剝衫騷麒麟臂　ANSONBEAN耍功夫阻用飲管

歌手陳毅燊（ANSONBEAN）、藝人譚旻萱（Mandy）及栢天男今日（2日）以宣傳大使身份出席棄塑環保活動，他們各自拍攝了一條宣傳短片，內容幽默有趣，ANSONBEAN耍功夫阻用飲管；Mandy揀男友要用水樽；栢天男就除衫晒麒麟臂，至於今日未有出席的另一大使林明禎，多番阻止男友用即棄塑膠，拉起裙腳露出大髀為取繫在腿上的自備餐具，誘惑得來好笑。

ANSONBEAN表示環保要為地球負責任，否則不能翻轉頭。Mandy稱以前對環保意識不強，看過一些紀錄片後開始有深體會，只要一點改變便慢慢養成習慣；栢天男直言一定要保護地球而出力。提到栢天男片中除衫，自稱是即場加戲，拍前還狂做掌上壓谷肌肉，他又自爆為求晒靚仔樣，不惜用火機燒鼻毛，「因為冇較剪喺身，用火機燒，有少少痛，（燒親鬚？）我就住燒，不過大家唔好學。」ANSONBEAN稱拍片時將韓國學舞的動作融入其中。

Mandy片中與幾個大隻仔合作，拍攝時被水樽噴濕身，她稱現實較喜歡運動型男仔，毋須太健碩，笑言似ANSONBEAN就夠。提到昨晚欣賞盧廣仲演唱會演出時感動落淚，因好喜歡盧廣仲，大受感動所致，讚對方歌聲好像天使一樣，令她很放鬆。問到ANSONBEAN的歌聲可感動到她喊？「ANSONBEAN嘅歌聽到好想郁，係好Chill嘅感覺。」