重塑Art Deco經典　概念遊艇Steamer 888　華麗變身

經得起時間考驗才稱得上「經典」，像上世紀20年代開始大行其道的裝飾藝術（Art Deco），以流暢而銳利的線條、優美的幾何圖案，還有簡潔而明亮的色系，成就出一套面向上流階層、既華麗又簡約的藝術風格，其影響力遍及雕塑、建築、工業設計等不同範疇，時至今日仍令一眾設計師念念不忘，正如今次介紹的概念遊艇「Steamer 888」，就是Art Deco風格的華麗變身！

受摩天大樓啟發

「Steamer 888」是出自設計工作室coquine![design]，據悉靈感源自美國紐約曼哈頓地標——摩天大樓Chrysler Building，並受上世紀30年代Streamline Moderne運動影響，遊艇的外觀是紐約中央哈德遜（Hudson 4-6-4）蒸汽火車、Lockheed L-1049 超級星座噴氣式飛機和Dualit烤麵包機的混合體，可說是把裝飾藝術風格的美態共冶一爐。

有3個外部甲板

「Steamer 888」選用光滑且狹窄的快速排水型船體，能以合理的速度進行高效的長距離巡航，其長度為88米，但體積只接近60至70米，設計師的構思是希望以更少空間滿足船主需求，最多可容納8位乘客。遊艇上有3個外部甲板，可規劃出游泳池、海灘俱樂部、大型車庫、直升機專用機庫等設施和區域。

奢華的流動空間

內部設計方面，與法國室內設計師Silvia Iraghi合作，布局可按船主的喜好決定，並嘗試把電影中所見的豪宅場景搬到遊艇上，塑造一個華麗的生活空間。與此同時，設計師把外觀的裝飾藝術風格注入室內，選用不少圓形家具，營造柔和的感覺，並賦予整個空間流動感。