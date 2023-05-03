張慧儀親揭擇偶條件　方紹聰努力搵銀照顧家姐

由方紹聰（奶仔）主持的《野外步出》系列，今季有J2er靚女胡敏芝（Karen）及黃紫恩（Jojo）擔任客席主持，奶仔碌人情卡找來「怡保長腿女神」張慧儀做嘉賓。二人曾經合作過劇集《丫鬟大聯盟》，慧儀談及當時入廠對奶仔的印象︰「第一晚就通宵，就係嗰晚認識你嘅，當時心諗『呢個後生仔咁多嘢講嘅』。」

慧儀在節目中指知道奶仔雜念太多，第一站就帶他遊宗教名勝極樂洞，為他洗滌心靈。可惜奶仔繼續口若懸河本色，一入內就猛叫慧儀姐「嘟嘴」擺少女甫，搞到她猛叫救命︰「我驚行出街畀人打呀。」

節目尾聲慧儀與奶仔深情對話，她坦言對緣分持開放態度，沒有抗拒，但先決條件是能夠接受養子Hanson。現年19歲的Hanson因先天性心臟病，動過兩次手術，慧儀說：「對收養阿仔我係無悔真心嘅，如果因為咁而妨礙啲男士對我嘅追求，嗰個男士唔係我要搵嘅人。」奶仔期間問了一條尖銳問題，搞到她眼濕濕，令她有感而發：「真愛唔係局限男女之間，我同我個仔係真真正正嘅愛，多謝佢畀我感受到世界嘅真愛存在。」

慧儀又指擔心自己老後阿仔無人照顧，奶仔聞言感同身受，他受訪時透露因家姐患有輕度弱智，目前住在匡智會提供的宿舍，他說︰「每一個星期家姐都會返嚟，我都會盡量同佢飲茶，因為宿舍啲嘢食比較清淡，所以每次佢返嚟，我都會帶佢食好嘢。我哋得兩姐弟，都擔心將來老咗冇能力照顧佢。」奶仔透露希望多賺點錢，日後可以請專人照顧家姐。