中外女星都演過！「小魚仙」Halle Bailey拍戲每日浸水13個鐘？

美國女星Halle Bailey主演的迪士尼動畫真人版《小魚仙》（Little Mermaid）即將上映，由於她在片中飾演美人魚的關係，她表示開工每日都要浸在水裡13小時！

據知製作人用水缸及視覺效果創造片中水底戲，而Halle就是在一個大型水缸內拍攝。她受訪時說：「我把自己推到生命中最遠的地步。」實行為角色搏到盡！除了拍攝時要長期浸水之外，她亦為了以最Fit身形演「小魚仙」而戒食。原來Halle是一個澱粉控，曾透露飯和麵包是她最愛食物，她最愛的就是牛油果多士。但為了角色甘願戒食。除了控制飲食之外，她亦要配合做運動才能養成好身材。Halle熱愛運動，差不多每天都會到健身室進行帶氧運動和舉啞鈴等練習。此外，Halle亦嘗試不同類型的運動包括潛水，認真唔簡單！

其實過往中外都有好多部有關「美人魚」的電影，80年代湯漢斯（Tom Hanks）主演的浪漫喜劇《美人魚》（Splash!）就由金髮女星戴露漢娜（Daryl Hannah）飾演「美人魚」，而華語片方面，就先後有《人魚傳說》的鍾麗緹以及《美人魚》的林允扮演過，就連范冰冰幾年前亦在《日月人魚》（The King's Daughter）中扮演過「美人魚」。