ERROR自豪一世攞第2　保琦自爆性需要減少唔諗兒女私情

組合ERROR昨晚於ViuTV Chill Club頒獎禮上，獲得「年度組合」銀獎，而成員保錡則獲得「年度新人男歌手」，成績相當不俗。完騷後4子齊齊受訪，對於繼續「輸」給MIRROR，193打趣：「呢個唔會係埋怨，純粹係事實，都改變唔到。其實今年算好好成績，以前最多攞第3或者攞唔到，今年第2喎，但肯定一世都第2！」

4子續指「一世攞第2其實都好威」，引得全場爆笑。肥仔更謂：「我哋要畀進步空間自己，永遠瞄住第1去進發。」保錡自眨：「人貴自知，始終4個人都唔及12個人。（招收新隊員囉。）咁係咪招收姜濤同Anson Lo先？G Dragon會好啲，佢入嚟我哋4個都唔使做啲咩嘞，佢分1成（收入）畀我哋就得，人哋以為我哋係茄喱啡幫佢抹汗，哈哈。」

談到他得獎時台下粉絲起哄，保錡突然認真表示：「我冇升呢，5年前後初心都一樣，《全民造星》時都冇諗過今日上到台、唱歌同埋攞到個獎，當時只係為咗夢想搏一搏，真係要多謝粉絲支持。」他坦言近日有同公司師妹情緒低落，自己才於台上講「堅持理想」感言：「做得好唔好係自己堅持與努力，冇人控制到你。（你睇化咗？）因為呢啲嘢控制唔到，唔似我去做運動，惟有睇化其他嘅嘢，跑步擴闊了自己想像，哈哈。（台上你話高層令你自律，被照過肺？）1次啫，又唔係成日。其實係搵我傾偈，話俾我知我嘅方向應該點，藝人應該做啲乜。當初唔知自己喺社會上應該有啲咩承擔，要有經歷同溝通先知要點。」

問到是否被情所傷才睇化，保錡竟愈說愈三級：「依家淨係想做運動，跑步就唔會諗兒女私情，30幾歲跑完步性需要就好少，有機會抽筋『扯』唔到！跑幾K咪OK囉，跑10K以上就難少少。（咁你仲『得唔得』？）睇吓係唔係三上悠亞啦，啲片臨尾嗰段OK，要睇質素同意志力！」