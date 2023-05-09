林夏薇Show《法言人》畀李東旭睇　知佢打離婚官司

藝人林夏薇（薇薇）、黃嘉樂和莊鍶敏等，今日（8日）現身電視城，出席劇集《發言人》結局篇宣傳。昨晚劇情終於推進到薇薇與馬國明墮愛河，惟網民卻嫌他們「定情之吻」只錫額頭，薇薇解釋：「因為劇情交代我哋做咗咁多年老友嘛，如果一嚟就錫咀好尷尬，大家唔使急嘅。（即係嚟緊有接吻嘅？）係啦。」

談到她於社交平台晒出與韓星李東旭合照，薇薇透露：「我老公同啲生意拍檔食飯，佢咁啱都在場。佢素顏現身，皮膚都好好，而且係我好欣賞嘅演員之一，我由《My Girl》開始就不停追佢嘅劇。（有冇叫佢睇《法言人》？）我有即刻畀啲片段佢睇，雖然佢唔識廣東話，但竟然知道我喺度打離婚官司。」黃嘉樂聞言即謂：「咁你幾時同BLACKPINK食飯？哈哈！」

而黃嘉樂於戲中飾演的富家子律師，日前一終於為女友趙璧渝登場打官司，薇薇大讚他英語對白流利，堪稱「英文擔當」，嘉樂解釋：「之前請教咗朱滙林（法律學院畢業演員）及自己嘅一位律師朋友，又用咗兩星期時間去練，好彩拍攝時冇乜NG。」對於「為女死為女亡」，薇薇即跟爆嘉樂與太太相處一個冧樣：「佢嘅攝影師太太經常嚟探班，仲幫佢同我哋影咗好多靚相，好sweet。」嘉樂即接口：「咁我都願意為佢赴湯蹈火！」