【是日通勝】

農曆三月廿一

癸卯年 丁巳月 戊辰日

吉時：上午9時至11時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、安床、立約

忌：置業、買田、動土

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：3、13、29

幸運顏色：白、金

【星座運程】

今日幸運星：雙子座

白羊座：面上掛着笑容，可改善人緣，帶來好運氣。

金牛座：只要信心足夠，有力把當下難題一一克服。

雙子座：運氣勝人一籌，學懂感恩，心情會更加好。

巨蟹座：財運不錯，但身心狀態一般，要好好休息。

獅子座：易破財，處理投資問題要打醒十二分精神。

處女座：善有善報，有閒錢應拿來幫助有需要的人。

天秤座：溝通出問題，易變事業絆腳石，必須正視。

天蠍座：別讓自己變得自私自利，以免好運氣溜走。

人馬座：工作得到發揮空間，做出超乎想像的佳績。

山羊座：迎來倒霉一天，頭頭碰着黑，信心受打擊！

水瓶座：動氣易傷肝，要保持好心情，身體更健康。

雙魚座：愛情運上升，有暗戀對象者不妨嘗試表白。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）狗 有意外

鼠：頭腦靈活，遇上棘手問題也能輕鬆解決。

牛：做事固執，不聽意見，人際關係受影響。

虎：工作不順，幸好有人撐，毋須太擔心。

兔：小人來犯易破財，謹記防人之心不可無。

龍：外力干擾多，工作變化大，易惹上是非。

蛇：桃花運極佳，單身者有望遇上心儀對象。

馬：有機會在眾人面前展現才華，好好把握。

羊：善解人意，溝通力強，易獲身邊人信任。

猴：工作上勇於表現自己，收穫會比預期多。

雞：貴人力撐，遇強愈強，面對競爭不用怯。

狗：是日沖煞，運勢低迷，易有意外發生。

豬：生活遇到小挫折，擺正心態就可解決。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

尋找最佳拍檔

不論做生意拍檔或是情侶，彼此性格太相似並非好事，最好能互補不足，如此才可安穩相處。

‧面圓vs面尖

面形圓的人包容性高，懂得遷就別人，卻注重享樂，不慣捱苦。若兩個面形俱圓的人一起做生意拍檔，錢財往往會管不穩。相反，若與一個面形較尖、鼻高鼻直的人做拍檔，效果反而更佳。因為面尖的人思想較理想化，擅於反駁別人，加上鼻樑高直，日常生活要求都較高，與面圓的人正好互補不足。

‧眼細vs眼大

眼大的人感情用事，受軟不受硬。這種人好奇心亦強，生性樂觀，不拘小節。眼睛細小的剛好相反，精明而理智，如果與眼大的人做拍檔，對方樂天好動的性格會有助他紓緩生活的壓力，而自己亦可彌補對方的粗心大意。

‧眉骨凸vs鼻高

眉骨太凸的人大都個性衝動，容易得罪別人。鼻樑既高且直者，要求高之餘，也傾向固執主觀。若兼具上唇偏薄的特徵，做事以理性行先，不太顧念人情。在進取心方面，這兩類人都屬高目標一族，所以容易彼此欣賞。但原則性強的人相處日久，便有硬碰硬之弊端，最終互不相讓，做生意拍檔甚或發展真感情，大都會不歡而散。